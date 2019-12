Desconocidos hacen pintadas en la puerta enrollable de la sede de VOX de Inca

La sede de VOX Inca ha sido objeto de un acto vandálico. Una pintada con la palabra 'feixistes' ha amanecido en la puerta enrollable de la sede. Además, el autor o autores han dejado una firma con las iniciales: 'Mr. C'.

Xisco Pol, concejal por la formación conservadora en Inca, se manifiesta indignado: "Ya vemos cómo actúan los que se dicen defensores de la democracia, no toleran que VOX haya llegado a las instituciones, que tengamos dos concejales en el Ayuntamiento y que en las pasadas elecciones nacionales fuéramos la segunda fuerza en el municipio con el 22,59 por ciento de los votos". Los hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil.