Més pide explicaciones al alcalde de Sóller por la contratación de su hija

Més per Sóller ha pedido explicaciones al alcalde Sóller por haber contratado a su hija en la empresa pública Sóller 2010. Además esta formación acusa al equipo de gobierno de no haber facilitado la consulta del expediente, de que no dio publicidad a la convocatoria y que la nueva trabajadora ocupará una plaza que no está contemplada en el organigrama de la empresa municipal.

A través de un comunicado de prensa, el partido que lidera Laura Celià pide al alcalde Carlos Simarro que "dé explicaciones públicas de esta contratación" y que "justifique su necesidad, demuestre la transparencia y legalidad de la contratación y que garantice que no se ha dado un trato de favor a su hija". El partido nacionalista anuncia que tomará medidas legales "si se demuestra que el procedimiento no se ha realizado de acuerdo a la ley".

En su nota de prensa, los ecosoberanistas aseguran que la contratación no ha sido aprobada por el consejo de administración de la empresa púbica y denuncia que hasta ahora no han podido consultar la documentación del expediente de contratación.

Según dice Més, "se nos comunicó que no tendríamos copia del expediente tan pronto como creíamos porque se nos dijo que tenían que recopilar toda la documentación".

Laura Celià denunció además que "hemos buscado información sobre la convocatoria de esta plaza y no hemos sido capaces de encontrar en ningún sitio difusión sobre este proceso de selección".

La nacionalista señala que ha consultado el boletín oficial, anuncios en prensa y perfiles sociales, la web y la sede electrónica del Ayuntamiento ni en el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB). Celià sentencia que "en ningún sitio".

Exigen los resultados del proceso



Més ha presentado un escrito ante el registro municipal en el que exige los resultados del proceso de selección, la remuneración que percibirá la hija del alcalde, toda vez que Celià pide "qué opinan los sindicatos" sobre esta contratación.

La hija del alcalde trabajaba hasta ahora para el ayuntamiento de Sóller ocupando una plaza desde hace tres años como agente de ocupación y desarrollo local (AODL).

Los ecosoberanistas también han arremetido contra los socios de Carlos Simarro en el Ayuntamiento (Ciudadanos), "ya que el AODL tenía que tener un papel clave" en la concejalía que gestiona Sebastià Aguiló. Por eso Laura Celià pide que si con la marcha de esta trabajadora el partido naranja justificará la contratación de una asesora próxima a Ciudadanos para trabajar para Aguiló.