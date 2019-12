Los ganaderos agotan las lechonas de 'porc negre' para Navidad

La lechona será un plato de lujo estas navidades. El sector porcino de Mallorca registra en estos momentos una demanda muy superior a la oferta. Los criadores de porc negre mallorquí aseguran que han agotado la disponibilidad de animales desde hace más de un mes".

Pep Martorell, propietario de la finca Rancho Grande de Son Serra de Marina (Santa Margalida), dice: "Desde hace días tengo a un empleado pendiente del teléfono, dando explicaciones a clientes de toda la vida de que no me quedan porcelles y no les podré servir". Martorell es el pionero en Mallorca de servir la porcella negra rostida a domicilio. Las cría, asa y sirve por unos 150 euros, para diez comensales. El ganadero asegura que "sólo para el día de Navidad tenemos encargadas 350 lechonas asadas. Si contamos Nochebuena y Sant Esteva, nosotros habremos servido a domicilio más de 500 porcelles".

Precio estable



La política de crecimiento controlado de la cabaña de cerdo autóctono ha permitido que desde hace unos años el precio de la porcella negra se mantenga estable. Bartomeu Torres, presidente de la Associació de Criadors de Porc Negre Mallorquí, sostiene que "durante el año se mantiene a unos 50 euros la canal, cuando se acerca Navidad se suele incrementar el precio debido a la demanda, pero este año ha sido algo excepcional, además de que hemos agotado la cabaña disponible".

Cabe destacar que estos días se estaba vendiendo en canal a unos 64 euros, pero lo más destacable es que la lechona de cerdo no autóctono se está vendiendo también a un precio similar. Según fuentes del sector "eso es consecuencia de los problemas de epidemias que ha padecido China y como consecuencia ha importado mucho cerdo de Europa, haciendo subir los precios". Las Illes Balears, a pesar de disponer de 9.000 cerdas de cría (de varias razas), no produce suficiente carne de cerdo para el consumo que tiene y una gran cantidad se importa de la península.

Por lo que se refiere al porc negre mallorquí, cabe destacar que los ganaderos disponen de unas 1.300 cerdas de cría. Eso supone una producción anual estimada de 13.000 lechones. No todos se sirven para asar porque unos 3.000 se reservan para engorde y producción de sobrassada. Eso significa que los criadores ponen en el mercado cada año unas 10.000 porcelles de porc negre, que éste, en concreto, no han sido suficientes.

Crecimiento



No obstante, y a pesar de los buenos resultados, Tomeu Torres habla de "prudencia". El presidente de los criadores dice que "ante las expectativas lo indicado sería crecer; hacer un esfuerzo y aumentar la cabaña, pero corremos el riesgo de que baje la demanda y tener un cataclismo. Es mejor crecer moderadamente y asentar bien el mercado".