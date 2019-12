El eje cívico de Manacor toma forma: cortan durante un mes la calle Joan Lliteres

Más protagonismo para los peatones. Manacor da un paso para que el eje cívico tome forma con el corte de la calle Joan Lliteres durante un mes. A partir de este sábado, 21 de diciembre, hasta el 20 de enero el tráfico en esta calle popularmente conocida como Ciutat quedará restringida. Podrán acceder los vecinos y las mercaderías. El regidor de Movilidad, Sebastià Llodrà, explica que se trata de una prueba piloto que pretende impulsar el comercio y dar protagonismo a los peatones.

El corte provisional de la circulación se enmarca dentro el modelo de ciudad que quiere ser más amable con los peatones. Es la defensa del equipo de gobierno: que el viandante recupere el protagonismo frente a los coches. La finalidad es realizar un eje cívico que una la estación de tren con el centro. Llodrà remarca que esta prueba piloto tiene una doble vertiente. Por una parte coincide con las fiestas navideñas con la idea de que esta calle sea comercialmente hablando más atractiva. Por otra parte, la más "potente", es "el modelo de ciudad que queremos". Y es que una de las apuestas del Ayuntamiento es que el peatón tome protagonismo y recupere espacios para ellos. "No hay otra que quitar tráfico", admite.

El responsable de Movilidad reconoce que "es una reivindicación patente dentro del imaginario manacorí" ver la calle Joan Lliteres destinada a los peatones.

La decisión cuenta con aliados como el aparcamiento de la plaza Sant Jaume que es disuasorio y que las dos primeras horas son gratuitas. "Ampliamos la zona de peatones y casi queda unida la plaza Sant Jaume con la Ramon Llull", señala Llodrà, que deja claro que este corte "no es nada definitivo". "Es una prueba. Desde el Ayuntamiento creemos que funcionará. Si funciona, la idea es convertir esta calle en una zona para peatones", avanza. Reconoce que no hará falta una gran inversión. "Es suficiente restringir el tráfico".

Llodrà quiere dejar claro que no se prohíbe la circulación porque podrán acceder las cargas y descargas y los vecinos. De momento, se habilitará una barrera. Sí se podrá cruzar de la calle Mesquida a la Bonjesús y de la Sínia dels Frares a Llaurador pero no se podrá girar hacia Joan Lliteres. Eso sí, de la calle Amistat no se podrá girar hacia la calle Joan Lliteres.



Acto social



¿Quién no tiene guardado en el armario aquella pieza de vestir que nunca se pone? Este domingo uno tiene la oportunidad de lucir sus mejores galas gracias al Diumenge de mudat que se ha organizado en Porto Cristo en el marco de las fiestas de Navidad. La cita será a las 11.30 horas en el Passeig de la Sirena. Los asistentes pasarán una mañana dominical de lo más diferente y divertida. "Es la ocasión especial para recuperar estas prendas de vestir que uno guarda en el armario", explica el regidor del Ayuntamiento Carles Grimalt. "La idea es fer poble mientras se pasa un buen rato entre vecinos", añade. Habrá vermut y GBS Organ Trio será el encargado de amenizar la mañana. La iniciativa se repetirá el domingo 29 de diciembre en la Vermutada de la Plaça del Palau de Manacor. Desitjazz pondrá la música a este nuevo Diumenge de mudat.