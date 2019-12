Una joven de Marratxí se prepara para ser la primera maestra fallera mallorquina

Mercedes Muntaner es una joven residente en es Pont d'Inca (Marratxí) que mañana expondrá su trabajo de segundo curso de maestra fallera en Valencia.

Desde hace dos años, Muntaner efectúa los estudios para convertirse en maestra fallera en la ciudad del Turia, gracias a los cursos subvencionados por la conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana.

Actualmente, Muntaner cursa el segundo curso, lo cual significa un grado superior, para ser maestra fallera, siendo la primera mujer mallorquina que lleva a cabo esta formación.

Durante años ha buscado dar salida a sus inquietudes, incluso realizó estudios de auxiliar de enfermería. A pesar de mejorar su situación económica no estaba satisfecha a nivel personal, y contando con el apoyo de su familia buscó otras facetas para dar salida a sus inquietudes. Al enterarse del ciclo de formación profesional de artista fallero y de escenificaciones, recientemente implantado en la Comunitat Valenciana, solicitó el ingreso. Su sorpresa fue cuando le comunicaron que había sido aceptada para formar parte del alumnado de dicho ciclo. Se desplazó a Valencia en septiembre de 2018 junto con uno de sus hijos. Realizó el primer curso con total éxito y actualmente está cursando el segundo curso.

Como final de trimestre se efectúa una exposición en la Ciutat Fallera de Valencia, cuyo lema es el de Sin Fronteras.



Vestido payés



El proyecto que presenta Mercedes se titula Fusión cultural, y la escena tiene como protagonista a una niña africana con un vestido de payesa mallorquina. Incluye a unos suricatos que llevan ropas de otras culturas.

Los suricatos tienen una forma de vivir en comunidad para protegerse y cuidar uno de otros. "Con esto he querido representar que no les importa la cultura de cada uno, la finalidad es proteger a todos. La niña vestida de payesa también viene a decir lo mismo, no importa de donde somos, sino que todos somos del mismo planeta", sostiene la aspirante a maestra fallera.

A finales de curso, Muntaner realizará un nuevo proyecto y seguramente habrá logrado finalizar con éxito el segundo curso y obtener la titulación de maestra fallera.