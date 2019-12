El Ayuntamiento de Felanitx acepta la renuncia del acta de regidor de Baltasar Picornell

El pleno municipal del Ayuntamiento de Felanitx ha aceptado la renuncia del acta de regidor de Podemos de Baltasar Picornell, que también ha dejado la militancia de la formación morada.



El también expresidente del Parlament balear ya anunció la semana pasada que dejaría su acta de regidor, después de dimitir del Consejo Ciudadano de Podemos Baleares, para "seguir fiel" a sus principios.



Según ha dicho en su cuenta oficial de Twitter, deja la militancia de Podemos pues aunque, en un principio, este partido le ilusionó para cambiar las cosas, "hoy" ya no representa sus "principios".





Al ple d'avui s'acceptat la meva renúncia a l'acta de l'Ajuntament de #FELANITX com regidor de #UnidesPodem. La passa següent ha estat deixar la militància del partit que en va il—lusionar per canviar les coses, però que avui no representa els meus principis. Seguim! pic.twitter.com/mZeN9g07IM