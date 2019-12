Miquel Oliver: "Las amenazas y las críticas en redes por el tema de Nadal ahora se han convertido en 'me gustas'"

Alcalde de Manacor. Blanco de todas las críticas por la vorágine Nadal, ha recibido amenazas por redes pero también por carta. Ahora que ha llegado cierta calma asegura que lo que más le ha dolido ha sido "la propia polémica" y que se interprete que existe un tema personal respecto a la figura del deportista. "Siempre le he admirado por su sencillez"

Una semana después de la polémica, ¿qué le ha dolido?

La propia polémica. Pero una de las cosas que más me ha dolido ha sido que alguien pueda interpretar que hay un tema personal respecto a la figura de Nadal. También me ha sentado mal el uso partidista que han hecho algunos partidos políticos, sobre todo, de extrema derecha con la figura de Nadal haciéndosela suya.

Llama la atención que un tema urbanístico derive en una cuestión de identidad nacional...

El error fue intervenir en un medio estatal. No se entendió nada de lo que quise decir. De hecho, todos los comentarios generados en redes y medios estatales han tenido el mismo patrón, además de las diferentes amenazas que he recibido.

¿Qué peso ha tenido la cuestión catalana?

¿En derivar el tema de forma interesada? Mucho peso. No va ni ve. En la entrevista me pidieron cuál era mi ideología política y contesté en tres ocasiones que qué tenía que ver esta cuestión con la carta de Nadal.

Y la campaña #YoConRafa del PP alimentó la polémica.

Sí y, a nivel local, el uso que ha hecho el PP. En el pleno del lunes cambió las tres preguntas por otras destinadas a alimentar la polémica...

A alimentar la polémica y a dividir el equipo de gobierno...

Es curioso. Lo pensé antes del pleno. Sus tres preguntas iban encaminadas a enfrentarnos cuando en realidad si el equipo de gobierno tiene algo que decirse, se comenta. Los temas se hablan, se explican, se razonan y se opinan.

¿Ha habido tensión entre los socios?

Nosotros defendemos el derecho a la opinión. Puedo llegar a entender que Núria Hinojosa [PSOE] defienda la decisión que se tomó de hacer una modificación a la Ley de la Vivienda para dar cabida a la ampliación del centro de tecnificación y el cambio de usos. Como partido ya dijimos que no estábamos de acuerdo. Yo personalmente tampoco.

No es nuevo que usted critique el urbanismo a la carta...

Hace mucho tiempo que lo venimos diciendo. Y es urbanismo a la carta porque ante la posibilidad de inversión o de creación de una cosa, se autoriza justo porque lleva el nombre que lleva.

¿Qué no se entendió de sus declaraciones en El Confidencial?

Nunca he atacado a Nadal personalmente ni como deportista ni como persona. Siempre lo he admirado por su sencillez, su manera de ser y su validez.

No está en contra de Rafel pero sí de su entorno...

Exacto.

¿A qué se refiere cuando dice que Rafel Nadal vive al margen de Manacor?

Cuando se presentó el proyecto en 2012 se presentó como un centro de tecnificación pero después de la aprobación de la enmienda Nadal a la Ley de la Vivienda se pudieron introducir otros cambios. Cuando el centro de tecnificación se abrió ni siquiera se pagó el impuesto de construcción. Hubieran sido unos 900.000 euros y la cesión de suelo a la que estamos obligados en el momento que se hace una nueva urbanización. Eso hubiese permitido construir escuelas y zonas de servicio. No solo estamos hablando de dinero sino también de servicios de los que ahora el Ayuntamiento no dispone. Y lo que no puede ser que se pretenda vestir la manacoridad de la Academia diciendo que todos tienen acceso. Es un negocio privado, se pagan unas cuotas. No es una ONG. Es un negocio que en cierta manera tiene su interés pero desde el punto privado, además de la repercusión a nivel de competencia que ha tenido en el municipio. La Academia se ha convertido en un centro comercial deportivo cuando tendría que ser un centro de tecnificación. Por ahí han ido los usos.

Su antecesora, Catalina Riera, aseguró que no se pasó el IBI porque había una suspensión de dos años y medio debido a una revisión catastral. ¿Toca un poco de autocrítica?

Sí. El tema del IBI no es del todo cierto. No hay nada blanco o negro. Es verdad que la ATIB estuvo durante un periodo de tiempo inoperativa en este aspecto pero a finales del año pasado ya se podría haber hecho este paso.

No dejó que MÉS saliera en su defensa...

Ya era suficiente que yo estuviera en medio de la vorágine porque la polémica se hubiera hecho más grande. Ahora que ha llegado un poco la paz, las amenazas y críticas recibidas en las redes sociales se han convertido sencillamente en me gustas y se ha rebajado el tono. Ha sido una auténtica locura pero la predisposición del partido en salir en mi defensa era total, de hecho, me suplicaban poder decir algo.

¿Qué espera de Antoni Noguera cómo líder de MÉS?

Espero que tenga la posibilidad de hacer un liderazgo fuerte, único. Lo necesitamos. La bicefalia no ha sido beneficiosa. No se esperan nuevas elecciones. Estamos en un momento oportuno para hacer el trabajo interno de escuchar a los afiliados, diseñar la estrategia para curar heridas y tejer alianzas para hacer frente a escenarios futuros. Eso sí, no hay que dejar de lado los ideales de MÉS.

Algunas voces le sitúan como candidato de MÉS al Govern. ¿Es así?

De momento, Manacor. Es verdad que ha habido alguna voz que así lo ha dicho. Se lo he agradecido pero, de momento, Manacor.

Ya ha superado los famosos 144 días como alcalde. ¿Se ha sacado la espinita clavada?

R¡Sí! Tendré que modificarme el tatuaje. Es broma. Los 144 días siempre serán los 144 días. La espinita está superada y ahora toca hacer creíble el proyecto sin renunciar a nada. Eso quiere decir programa, programa y programa. No será el mandato de las grandes infraestructuras ni de los grandes proyectos pero sí será el mandato de devolver la dignidad a Manacor que se sientan orgullosos de ser manacorins y manacorines. Eso quiere decir: seguridad, agua potable, seguridad urbanística y quitar la idea de que no puede gobernar nadie que no sea de derechas. A raíz de la polémica, las redes me han dado un baño de realidad pero la gente de Manacor me ha parado por la calle para apoyarme. Eso quiere decir no renunciar a los ideales y a un Manacor mejor.

En este medio año se ha aprobado el esperado Plan General, se ha destapado el tema del cementerio€ ¿Marcará un punto de inflexión tener un gobierno de izquierdas?

Sí. No quiere decir que lo vayamos a cambiar todo. Nos equivocaremos porque quien hace, se puede equivocar. No quiere decir revolucionar Manacor, pero sí hacer un cambio de tendencia.

Dieron luz verde a un Plan General heredado y con los ecologistas en contra. ¿Qué primó para aprobarlo?

Dos cosas: la responsabilidad y el interés general. Ahora mismo es más fácil hacer una modificación del Plan General que no volver a la redacción otra vez porque ha habido cambios normativos que nos retrasarían y pasaría un nuevo mandato sin Plan General.

Este sábado el Patronat de Sant Antoni ha celebrado el curso de la colla de dimonis de Manacor. ¿Veremos una mujer bailando esta legislatura?

El paso que ha dado el Patronat es un paso importante. Que en 2020 no tendremos dimonies, a lo mejor no pero a raíz del curso de este sábado habrá una selección que permitirá determinar qué personas pasarán la prueba y cuando haya una indisposición de alguna de las figuras, habrá sustituto. No quiere decir que sea definitivo, pero el primer paso se ha dado y se trabajará para que durante este mandato haya una mujer vestida de dimoni.

Si en 2019 el proyecto estrella ha sido el Plan General, ¿cuál será el de 2020?

Pequeños proyectos pero que no quiere decir que sean menos importantes. Hemos empezado con los procesos de participación ciudadana. El tema de la movilidad será otro y me gustaría decir que tendría que haber otros pero, en este caso, si quisiéramos que fueran para 2020, tendríamos que reclamar al Estado que se quitaran todos los obstáculos que se han producido con la Ley Montoro. El otro tema es tener más disponibilidad para contratar personal.

¿Lo mejor y lo peor de estos primeros seis meses?

Lo mejor de este medio año es que Manacor me ha dado la oportunidad de volverlo a ser alcalde, incrementando resultados. ¿Lo peor? La falta de tiempo material para hacer todo lo que quiero hacer.