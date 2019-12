Santa Margalida aprueba unas cuentas de 14,7 millones

El pleno de Santa Margalida aprobó los presupuestos de 2020, que ascienden a 14,7 millones de euros, un 3,46% más que los de 2019, y fueron calificados por el equipo de gobierno PP-El Pi de "continuistas con una tendencia al alza".

El capítulo de inversiones asciende a 3,5 millones de euros, de los que dos millones provienen de recursos propios y el resto de subvenciones. Está previsto invertir en la mejora del alumbrado público de los diferentes núcleos, así como en la construcción de la piscina climatizada de Can Picafort o el embellecimiento del acceso por Son Bauló, entre otros proyectos relacionados con el ahorro energético y la necesidad de atajar fugas de agua.

Suma pel Canvi votó en contra al considerar que no han podido participar en su elaboración. La coalición lamentó que el equipo de gobierno no convocara una junta para que los diferentes grupos municipales aportaran propuestas. Criticó que no tienen en cuenta la participación ciudadana.