Una banda a Cap Pela

Desde Queen a José Luis Perales, música de cine o canciones populares. La Banda de Música de Manacor se enfrenta este domingo a un nuevo reto: un recital sinfónico con Cap Pela. Su director Eduardo Bernabeu confiesa que cuando en junio de 2018 Cap Pela estrenó su versión orquestal junto a la Simfònica en el Born tuvo claro que este recital tenía que "llegar a Manacor sí o sí". No lo dudó. Contactó con el grupo vocal y se decidió pasar toda la instrumentación de orquesta a banda. El resultado se podrá disfrutar este domingo en el Auditori de Manacor con las entradas agotadas.

El repertorio de Cap Pela simfònic amb banda es de lo más variado: Bohemian Rhapsody, Volver, Let the sunshine, Englishman in New York, Dama de Mallorca, Mediterráneo€ Aunque no es música típicamente navideña, Bernabeu confiesa que se trata de un recital idóneo para estas fechas.

El concierto constará de distintas partes: canciones conjuntas, piezas únicamente entonadas por el grupo vocal y la interpretación de la banda de Bolero de Maurice Ravel.

"Nuestra idea", confiesa la batuta, "es tocar todos los palos de música, desde la clásica a la más moderna con el objetivo de atraer a todo tipo de público". "Tenemos la gran suerte de que Manacor es una ciudad culta. Siempre que hacemos un concierto, el auditorio está lleno", razona. Cap Pela es un grupo asiduo a Manacor. De hecho, su recital navideño el 25 de diciembre ya se ha convertido en toda una tradición. Por ello, "para los músicos de la banda es una motivación extra porque en noviembre interpretamos un concierto muy denso, el monográfico de Ferrer Ferran. "Lo que quiero es que se motiven porque si uno siempre toca lo mismo, se aburre, así siempre están motivados", defiende el director de la banda que reconoce que hacer música sinfónica con Cap Pela es novedoso. Es la primera vez que una banda lo hace. "La cuestión es innovar", sentencia.