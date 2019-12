El Consistorio convoca hoy un pleno para revisar la licencia de 'Petit Bunyola'

Bunyola celebrará hoy un pleno extraordinario para aprobar el inicio de la revisión de oficio de la licencia del complejo de 36 viviendas que se está construyendo en Can Mas. Mientras dure la revisión de los permisos, las obras quedarán paralizadas de forma cautelar.

El alcalde Andreu Bujosa (EOB) explicó ayer que el gobierno municipal toma esta iniciativa después de la petición registrada por el GOB, que advirtió de posibles irregularidades en la concesión de la licencia para lo que popularmente se conoce como 'Petit Bunyola'.

Una de esas posibles anomalías detectadas por la organización ecologista se centra en la firma del informe legal preceptivo para la concesión, que debe ser de un funcionario de carrera del Ayuntamiento y que, en este caso, está firmado por un abogado externo a la institución.

Además, los ecologistas sospechan de la "celeridad" en su concesión, especialmente porque Bunyola estaba afectada por una suspensión de licencias tras la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).



Postura municipal

En vista de estos argumentos, el ayuntamiento de Bunyola ha considerado conveniente proceder a la revisión de la licencia, para lo cual solicitará informes al Consell Consultiu y al Consell de Mallorca.

Mientras dure este proceso, los trabajos quedarán paralizados cautelarmente, según detalló Bujosa, quien aseguró desconocer los motivos por los que en los últimos días las obras de 'Petit Bunyola' han estado paradas.

Se trata de una promoción urbanística de viviendas de lujo delante de la antigua possessió de Can Mas. Cuando se dio a conocer el proyecto, una plataforma vecinal, Salvem Can Mas, denunció que la construcción implicará un elevado impacto paisajístico y que no resolverá las necesidades de vivienda del municipio, ya que esas casas van dirigidas a una clientela de muy alto nivel adquisitivo.