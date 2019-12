Un dirigente del PP de ses Salines, condenado por apedrear a un marroquí

Miquel Àngel Garí, miembro del Partido Popular en ses Salines y vocal de Comercio en la junta de distrito de la Colònia de Sant Jordi, fue condenado ayer por apedrear a un migrante marroquí. Garí reconoció durante el juicio celebrado en Palma que sin motivo aparente y por sorpresa lanzó una piedra a la víctima en la cabeza, causándole una brecha en la frente. El acusado, de 24 años, se declaró autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso y acató pagar una multa de 720 euros tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía y la acusación particular, que pedían inicialmente una condena de dos años y medio de cárcel. Garí había indemnizado ya al perjudicado con 1.260 euros, por lo que se apreció la atenuante de reparación del daño. La magistrada dictó sentencia de viva voz.

El móvil de la agresión no ha sido aclarado. Las acusaciones no imputaron al político un delito de odio, ya que no hay evidencias de que el ataque tuviera tintes racistas o xenófobos. Fuentes próximas a la víctima explicaron ayer que ambos se conocían por ser vecinos de la localidad, pero aseguraron que no habían tenido ningún problema anterior.

Los hechos ocurrieron, como reconoció el procesado durante la vista oral, hacia las dos de la tarde del 21 de noviembre de 2017. El perjudicado, un hombre de nacionalidad marroquí, se encontraba en la calle Unamuno de ses Salines, muy cerca del ayuntamiento del pueblo. Garí, sin mediar palabra, le lanzó con fuerza una piedra.



Lesiones y secuelas



La víctima recibió el impacto en la cabeza y se le abrió una brecha en la cabeza. El hombre empezó a sangrar y precisó asistencia médico. Le aplicaron tres puntos de sutura y tardó ocho días en recuperarse de las lesiones. Como secuela le quedó una cicatriz de un centímetro en la frente, que se considera un perjuicio estético leve.

El perjudicado presentó una denuncia por la agresión y un juzgado de instrucción de Manacor abrió un proceso judicial. Garí, sin antecedentes penales hasta ahora, no llegó a ser detenido por estos hechos. Concluida la investigación, la fiscalía y la acusación particular solicitaron una condena de dos años y medio de prisión por un delito de lesiones con instrumento peligroso, así como que indemnizara a la víctima con 390 euros por las heridas y otros 870 por la secuela.

Garí compareció ayer en el juzgado de lo penal número 1 de Palma. Antes del juicio, su abogado, la fiscal y la letrada del perjudicado alcanzaron un acuerdo de conformidad y el acusado fue condenado finalmente a pagar una multa de cuatro euros diarios durante seis meses.

Miquel Àngel Garí ocupaba el séptimo puesto en la lista del Partido Popular para las elecciones municipales del pasado mes de mayo. La formación conservadora obtuvo cuatro concejales.

Actualmente, Garí es vocal de Comercio en la junta de distrito de la Colònia de Sant Jordi.