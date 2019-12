El alcalde de Pollença propone el solar de Can Conill para construir una estación de buses

El alcalde de Pollença, Tomeu Cifre Ochogavía (Tots per Pollença) aseguró ayer que el único solar urbano existente en la localidad donde podría proyectarse una estación de buses es el de Can Conill, donde precisamente el Govern pretende ejecutar la construcción del reivindicado Punto de Atención Continuada (PAC), equipamiento que el actual equipo de gobierno pollencí ha propuesto ubicar en la vecina parcela de Can Bach.

Cifre explicó que a raíz de las nuevas concesiones del transporte público por carretera, Pollença tendrá dos líneas más en direccion a Can Picafort y Lluc. "Desde el Consorci de Transports nos dijeron que necesitaremos más espacio para los buses, y actualmente el único espacio público urbano para equipamientos es el de Can Conill", apuntó el alcalde.

Junts Avançam, principal grupo de la oposición, consideró ayer un "menosprecio" a la ciudadanía que "se hayan puesto pegas durante años a la construcción de un PAC para no perder aparcamientos y ahora para la construcción de una estación ya no sea un problema". La coalición insta a Cifre a "facilitar" el PAC en Can Conill y a iniciar los trámites para construir un aparcamiento y la nueva estación de buses en Can Bach.