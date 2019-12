Vecinos del Raiguer culpan a la "masificación turistica" de la problemática ambiental

Durante los meses de octubre y noviembre se ha llevado a cabo una encuesta sobre percepción ambiental en nueve pueblos de la Mancomunidad des Raiguer. Personal de la Mancomunidad se ha encargado de llevarlas a cabo y de evaluar los resultados.

Destaca el hecho que los encuestados creen que no han recibido suficiente información en materia de medio ambiente ni mediante cursos, formaciones o talleres, ni tampoco dentro del sistema de educación formal. El 82% de los encuestados piensan que la mayor problemática ambiental de Mallorca es la masificación turística. La mayoría piensa que la gente no está bastante concienciada y que la administración no realiza suficientes acciones para minimizar los impactos ambientales.

A un 77% lo que más les preocupa es el cambio climático. Un 75% piensan que se tendrían que hacer más charlas, actividades o jornadas relacionadas con el medio ambiente en sus municipios, este dato parece dejar clara la necesidad de los ciudadanos de recibir más educación ambiental. Por otro lado, los encuestados piensan que la información en materia de medio ambiente que han obtenido mediante documentales, redes, prensa e internet ha resultado más efectiva.

Al abordar los resultados de una de las problemáticas planteadas, cómo sería la huella de CO 2 , la mayoría piensa que utilizar energías renovables, comprar productos locales y reciclar correctamente son las mejores opciones para reducirlas.

También cabe destacar que casi el 85% cree que el sistema de recogida puerta a puerta es efectivo, y casi el 98% afirma separar los residuos en su casa, para ahorrar recursos y por costumbre.

Fuentes de la Mancomunidad indican que también se han recogido muchas propuestas de mejora relacionadas con la recogida.

Las problemáticas ambientales con mayor carencia de información mencionadas por los participantes son: ¿Qué se hace con las diferentes fracciones una vez recogidas por el camión? ¿Qué medidas se pueden tomar para ahorrar agua y energía en casa? ¿Qué se puede hacer a nivel personal para mejorar el medio ambiente? ¿Qué medidas se pueden tomar para disminuir la producción de residuos a casa? ¿Cómo se puede evitar el derroche alimentario?

En cuanto a datos de carácter general, en total han respondido a la encuesta 400 personas. Más del 40% de los encuestados tenían entre 36 y 50 años. Un 65% eran mujeres y más del 55% tenían estudios universitarios o superiores. Un 75% no tienen ningún tipo de estudios de cariz ambiental. Casi el 90% de los encuestados son habitantes de alguno de los nueve municipios: Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Mancor de la Vall, Santa Maria y Selva.

En vista de estos resultados, la Mancomunidda prevé ahora elaborar un plan de educación ambiental para hacer llegar más información de las principales problemáticas ambientales que preocupan a los ciudadanos.