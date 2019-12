El Pi amenaza con llevar a los juzgados el asfaltado de la calle Princesa de Manacor por parte de la SAM

El de este lunes fue un pleno tenso en Manacor. El asfaltado de un tramo de la calle Princesa de Manacor por parte de la SAM ocasionó un rifirrafe entre la delegada de Urbanismo, Núria Hinojosa, y la regidora de El Pi, Bel Febrer, que recriminó al equipo de gobierno que el objetivo de la empresa municipal no es asfaltar calles. Por ello, amenazó con llevar el caso a los juzgados ya que la solución era fácil. "Como puede decir una regidora de Urbanismo que el Ayuntamiento hace una obra sin ningún tipo de proyecto cuando se abren expedientes de infracción urbanística a cualquier particular. Me parece un escándalo. Es para ir a los juzgados y no descarto hacerlo porque tienen los instrumentos para redactar un proyecto de legalización ya que se trata de un tramo de calle", afirmó Febrer.

"Cuando denunció el caso, nos sentamos con los técnicos y como equipo de gobierno decidimos que si la SAM hace una intervención y puede aprovechar para asfaltar unos metros de calle, no pasa nada. Obviamente no es su objetivo pero no debemos dramatizar la situación ni hablar de llevar el caso a los juzgados", le recriminó Hinojosa. "Me parece bien que el pleno vaya de shows mediáticos pero no voy a entrar en el juego porque sabe perfectamente como delegada de Urbanismo que ha sido que se han hecho cosas similares", añadió la líder socialista que le recordó a Febrer que gracias a su aviso, el departamento de Urbanismo se sentó con Cristina Capó (presidenta de la SAM) y se pactó un mecanismo de colaboración. "Nos va bien que la SAM se pueda encargar de temas concretos porque entendemos que es un servicio público que forma parte del Ayuntamiento y puede servir para agilizar trámites. Si usted no lo entiende así, muy bien. Cuando gobierne lo hará a su manera, pero, de momento, nosotros entendemos que la SAM colabore con el Ayuntamiento. Si cree que debe acudir a los juzgados, acuda", le retó Hinojosa. "No es que me guste o me deje de gustar. Es un tema de legalidad y el objeto social de la SAM no es asfaltar calles. No sé como se atreve a decir esto en una sala de plenos y que se permitan ilegalidades por no hacer un proyecto", le reprochó Febrer, que aseguró que pediría un informe por escrito para saber si a partir de ahora además de potabilizar el agua, la SAM también se encargará de asfaltar calles.