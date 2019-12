El alcalde de Manacor lamenta que la extrema derecha se aproveche de la imagen de Rafa Nadal

La polémica entre el alcalde Miquel Oliver y el tenista Rafa Nadal salta al pleno del ayuntamiento de Manacor. El PP pid al inicio de la sesión modificar las preguntas para pedir al equipo de gobierno "la versión oficial" de la polémica desatada entre las declaraciones del alcalde Miquel Oliver y la negación del tenista de que haya recibido "un trato de favor" en la construcción de su academia de alto rendimiento.

Fue en el turno de preguntas cuando la popular Maria Antònia Sansó reprochó al alcalde el revuelo mediático generado y exigió una rectificación porque "la mayoría de ciudadanos no se sentían representados con sus declaraciones". No hubo rectificación. Es más, el primer edil fue claro: "Es una lástima que la extrema derecha se haya querido aprovechar de la imagen de Rafel Nadal. Estoy seguro de que no le ha gustado nada".

Así Miquel Oliver confesó que ha habido dos cosas que le han dolido de esta polémica. "Solo que haya un manacorí que crea que hay una enemistad entre Nadal y yo me duele porque no ha entendido nada de lo que dije en la entrevista". "Rafel Nadal como cualquier otro ciudadano siempre tiene a su disposición el alcalde de Manacor para hablar y resolver los temas", añadió Oliver que aseguró que entre él y el tenista "no hay mal rollo". "Miraremos de limar asperezas porque no se ha entendido la entrevista que se me hizo", matizó.

El otro tema que no le ha gustado al primer edil es "el uso de la extrema derecha que, a partir de la imagen de Rafa Nadal, ha hecho bandera de la españolidad del tenista cuando Nadal siempre ha intentado estar al margen de todo esto, por ello, la carta la mandó a medios locales". Oliver aprovechó la ocasión para recordar la colaboración del tenista en iniciativas de la Obra Cultural Balear como el lipdub de Manacor o la campaña Un café per la llengua. "Estoy convencido de que Nadal quiere despolitizar el tema porque lo ha dicho. Es una lástima que los políticos se hayan aprovechado de su imagen porque no era lo que buscaba Nadal", zanjó.

Fue en el turno de preguntas cuando el equipo de gobierno formado por Més-Esquerra, PSOE y Unides Podem cerró filas y dio por zanjada la polémica. La líder popular pidió a la delegada de Urbanismo, la socialista Núria Hinojosa, una valoración de lo sucedido. A pesar de que Hinojosa considerara desafortunadas las palabras del alcalde cuando saltó la noticia, ayer en sesión plenaria fue clara: "No entraremos en esta polémica y no alimentaremos un debate estéril que damos por finalizado".

Tras las críticas versadas por el PP de los "shows mediáticos" del equipo de gobierno, Hinojosa criticó el posicionamiento político de los populares, que solo busca "avivar una polémica y sus pretensiones políticas" porque "la primera que critica los shows mediáticos ha sido usted [a Sansó]pero también ha sido la primera en salir con la bandera del PP y su #YoConRafa".



No todo es blanco o negro

En la misma línea se pronunció Carles Grimalt, de Unides Podem, tras la pregunta de la popular de que hiciera una valoración de lo ocurrido. "No todo es blanco o negro. Es una lástima que no se haya podido tratar las cosas en un despacho", aseguró para después criticar que se haya querido "sacar tajada" de la situación. "Es muy triste el odio generalizado que se respira con este tema", confesó Carles Grimalt.

La anterior alcaldesa, Catalina Riera (El Pi) intervino molesta con el alcalde por dejar entrever que el anterior equipo no pasó el IBI a la Academia de Nadal. "No se pasaron los recibos del IBI porque la inauguración del centro a finales de 2016 coincidió con unos momentos en que la ATIB dejó de hacer altas a las edificaciones nuevas porque había una revisión catastral. Nos situamos en 2019 cuando finalizó y la ATIB ha puesto en marcha de nuevo las altas de las nuevas edificaciones, no tan solo las de la Academia, también de todas aquellas edificaciones nuevas. Me parece de mal gusto que diga que el anterior equipo de gobierno no pasaba el recibo a un determinado centro cuando era una cosa generalizada porque había una suspension de altas que ha durado dos años y medio", argumentó la regionalista, que admitió que "evidentemente si el Ayuntamiento no pasa el recibo del IBI, el afectado no lo va a pagar".