El alcalde de Manacor responde a Rafa Nadal: "Admiro a Rafa Nadal, pero todos debemos ser iguales ante la ley"

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, respondió anoche en 'el partidazo de la Cope' a las duras críticas vertidas contra él por el tenista Rafa Nadal. El nacionalista de Més-Esquerra aseguró que nunca dijo que el deportista viviera "al margen del municipio" y confesó sentir "admiración por Rafa, como persona y como tenista". Sin embargo, explicó que su responsabilidad como político "es denunciar las injusticias y eso es lo que he hecho".

El presentador del programa, Juanma Castaño, en una dura entrevista, afeó al alcalde manacorí haber desvelado que la academia del tenista no estaba al corriente de pago del IBI. "No me parece muy ético que un alcalde vaya señalando públicamente quién va pagando el IBI o no y creo que existen otros procedimientos para hacerlo". Oliver, visiblemente incómodo, contraatacó apelando a las obligaciones a las que han de hacer frente a los ciudadanos, "que han de ser iguales ante la ley".

Castaño criticó entonces al primer edil de Manacor por haber puesto en duda "la manacorinidad" de Nadal, algo que el econosoberanista negó. "Yo nunca he dicho eso. Admiro a Rafa Nadal como persona y como deportista", dijo y aclaró que sus críticas nunca han ido dirigidas contra el tenista sino al modo en que se hicieron las cosas con el centro en Manacor. "Se hizo una ley a medida para dar cabida a estas instalaciones deportivas. Ningún otro ciudadano, supongo que por dinero,pero tampoco por privilegios, se lo hubiera podido permitir".

"¿Usted cree que la gente de Manacor está descontenta con la Academia?", preguntó Castaño. "No, ni yo tampoco. Todos hemos admitido que la Academia Rafa Nadal es un atractivo turístico, pero esto no quiere decir que no tenga que cumplir sus obligaciones legales como todo el mundo", abundó Oliver.

Las respuestas del alcalde no terminaron de convencer al periodista. "No le entiendo, sinceramente. Está diciendo que se hizo urbanismo a la carta pero que se siente contento de que esté ahí". En este sentido, Oliver insistió en que sus críticas nunca han ido dirigidas contra el tenista, sino al modo en que se hicieron las cosas con el centro. "Se hizo un urbanismo a la carta y nos toca denunciar por qué se permitió una ampliación de esta academia utilizando la figura de Rafa" y aclaró que el suyo no era solo un posicionamiento personal, sino también de partido.



"Como soy de Gijón, soy gilipollas"

A Castaño se unió Ángel García, colaborador del programa, que entró para recordar al alcalde algunos datos: los más de trescientos empleos que la Academia generaba entre los habitantes del pueblo, los contratos -dos de cada tres, según el periodista- que se firmaban con empresas de Baleares y el "excepcional" impacto económico del centro para el municipio, según un informe elaborado por la propia Academia. Oliver lanzó una pregunta al aire: "¿Y esto justifica hacer una ley a medida para permitir esta construcción?".

La tensión alcanzó su cenit al final de la entrevista, cuando Juanma Castaño le preguntó si no tenía la sensación de haberse equivocado de rival, porque se había metido "con el español más querido de todos los tiempos". "Yo no me he metido con Nadal, y si fuera de Manacor lo entendería", le espetó el alcalde. "Claro, es que como soy de Gijón, soy gilipollas". Tras unos segundos de incómodo silencio, el periodista decidió despedir ya a Oliver deseándole que las cosas le fueran bien y advirtiéndole de que estarían atentos a los resultados de las próximas elecciones. "¿Vendrán a votar a Manacor", quiso saber Oliver. "No, yo no. Y, sinceramente, si lo hiciera, no le votaría a usted", zanjó Juanma Castaño.