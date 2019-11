Santa Maria rinde tributo al primer vino de la temporada

Santa Maria ha celebrado con gran participación la XVII Festa del Vi Novell, cuya primeras actividades tuvieron lugar el pasado sábado con el hermanamiento del la localidad del Raiguer con el municipio de El Masroig, en el Priorat catalán, que al igual que el mallorquín celebra una fiesta dedicada al Vi Novell, el primer vino de la temporada.

Ayer viernes se entregaron los tradicionales galardones Brot de Pi, que otorga el Ayuntamiento a las personas que se han destacado en la promoción de la viticultura de la localidad. Este año los premiados han sido la exalcaldesa Rosa Vich, que en su etapa de concejala de Fiestas, con Mateu Morro en la alcaldía de Santa Maria, fue la promotora de la que sería la primera fiesta del Vi Novell. El otro Brot de Pi, dedicado a la persona de fuera del municipio que más ha destacado en la promoción del vino, se concedió a la periodista Conxa Rosillo por sus artículos publicados en la prensa local.

En el mismo acto se aprovechó para presentar al nuevo 'Cap Gros' de Santa Maria, 'L'Esclau de Can Fuster', inspirado en una 'rondalla' de Santa Maria, que ha sido financiado por los bodegueros de la localidad y adoptado por la Colla de Gegants del municipio.

En la mañana de hoy, como es tradicional, en el ámbito de la fiesta del Vi Novell, las bodegas de Santa Maria han abierto sus puertas para todos los visitantes. Incluso había dos trenes turísticos que transportaban a la gente en una visita organizada a los 'cellers' realizando distintos recorridos para facilitar el acceso a las bodegas.

A la llegada a la bodegas, los visitantes eran recibidos por sus propietarios, quienes les ofrecían una degustación del 'vi novell' de este año, al mismo tiempo que les daban una pequeña explicación sobre cómo es actualmente la producción del vino, que difiere muy poco con la de antaño, ya que prácticamente no ha cambiado desde los primeros productores. Los únicos cambios consisten en las botas y otras ventajas técnicas que no existían. Los bodegueros han dejado bien claro que su vino no lleva conservante. Los visitantes han podido acceder a los bodegas, donde igualmente han recibido uns amplia explicación sobre la duración de la fermentación de los caldos. Algunos de ellos, incluso se han atrevido a intentar beber directamente de un porrón, animados por las sonrisas de sus amistades o el aplauso generalizado, según la técnica demostrada.

Por la tarde, a partir de las 18 horas, en la plaza Nova, está previsto que se inicie la IX Novena Festa de la Tapa de Santa Maria, donde los bares y restaurantes de la localidad ofrecerán tapas al módico precio de dos euros. Los comensales podrán dirigirse al estand de las bodegas, donde también podrán degustar, al mismo precio de dos euros, alguno de sus caldos. Este año la novedad es la presencia de la bodega de El Masroig, recientemente hermanada con las bodegas locales. Así, los numerosos visitantes tendrán una opción para degustar un caldo de fuera de nuestras islas.

Según fuentes de la organización, se espera superar las 5.000 copas de vino servidas en la edición del pasado año.