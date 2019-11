El abuelo de Mallorca, Josep Bauzá Gelabert, muere a los 107 años

El abuelo de Mallorca, Josep Bauzá Gelabert, ha muerto hoy a los 107 años de edad. En Pep de sa Vaqueria, natural de Llubí pero afincado en Alaró, era considerado el hombre más longevo de la isla, tras haber superado en dos años al famoso abuelo de la Coca Cola de Vilafranca. El próximo 11 de diciembre Bauzá hubiera celebrado su 108 cumpleaños. El funeral por en Pep de sa Vaqueria tendrá lugar mañana a las 20.00 horas en Alaró.

Josep Bauzá Gelabert, nacido el 12 de diciembre de 1911, tuvo también protagonismo televisivo, -no en vano Uep, com anam! de IB3 le dedicó un programa hace años. Era hijo de Biel y Margalida, tuvo dos hermanos ya fallecidos: Toni y Xisco, y tras casarse con Jerònia tuvo dos hijas: Danita y Margalida; tres nietos, Josep, Jaume y Margalida, y tres bisnietos, Verónica Paula y Marc. Precisamente, su familia ha mostrado su tristeza por no poder celebrar con él su 108 cumpleaños el próximo mes.

Josep Bauzá residía a caballo entre Alaró y Palma con sus dos hijas. En una entrevista con Diario de Mallorca, Pep Bauzá aseguraba que debía ser vivir a los pies de la Serra lo que le permitió conservarse tan bien de salud. Llegó a Alaró cuando era apenas un niño, solo tenía 14 años, y para ganarse el pan. "La primera vez fue para trabajar en Son Fuster de Dalt. La señora de la finca me dijo que tenía que encontrarle a alguien y ese fui yo. Me presenté y me ofrecieron ganar 12 duros al mes (60 pesetas), cuando yo ganaba entre 7 a 10. Estuve allí diez años. Cada 15 días iba a casa y ya me quedé para siempre en Alaró. No volví a Llubí".

Después de esa época pasó a trabajar en Son Fortesa y en especial en la vaquería de la possessió, donde estuvo casi 30 años. De hecho, muchos le conocen como en Pep de sa Vaqueria. Su figura repartiendo lo ordeñado a las vacas con un carro en el que transportaba este líquido hasta la lechería del pueblo es recordada por aquellos que tienen más de 50 años. Tras la leche puede que haya estado el secreto de su longevidad. "A mí me gustaba mucho, bebí mucha. De noche cenaba siempre un plato de sopes de llet. Una leche muy especial como él mismo dice: "Que embrutava es tassó", explicaba en su entrevista a este diario.