Una gestora dirigirá el PP de Calvià tras la dimisión de Ruiz como presidente

Una junta gestora se encargará de dirigir a partir de la semana que viene el PP de Calvià, después de que José Manuel Ruiz haya hecho efectiva la dimisión como presidente de la junta local, completando el proceso de desvinculación del partido que comenzó tras las elecciones municipales de mayo, cuando renunció a la portavocía y al acta de concejal.

La dimisión de Ruiz ya estaba prevista para el mes de enero, aunque se ha adelantado, coincidiendo con la sucesión de crisis en las juntas locales populares en Andratx, donde dimitieron la presidenta y la secretaria de la junta, y Búger.

El exlíder del PP en Calvià dijo que su decisión no tenía nada que ver con este contexto político. "Mi dimisión tiene que ver con la renuncia que hice en mayo y no por lo de ahora", enfatizó Ruiz, quien explicó que después de no tomar el acta de concejal decidió seguir unos meses más como presidente de la junta local para ayudar al partido mientras se reorganizaba.

Ruiz declaró también que no quería prolongar más esta situación de interinidad, que, aseguró, "algunos" podrían aprovechar para dañar al partido. La dimisión de Ruiz, que ya llevaba meses distanciado de la vida política y que de hecho no había asistido a las últimas juntas locales, coincide también con un clima enrarecido a nivel interno.

La cuestión es que existe una corriente de opinión contraria a que la actual portavoz municipal, Luisa Jiménez, se erija como relevo natural de Ruiz. El sector más crítico lo encarnan dos de los actuales regidores del PP en Calvià: Miguel Cañellas y Pedro Porcel.



El lunes, reunión clave

Cuando se le preguntó ayer al respecto, Jiménez quiso lanzar un mensaje conciliador. "Esto es como una familia. Puedes discutir, pero luego se arreglan las cosas. Al perder las elecciones, y por segunda vez, hay movimientos. Es normal. Hay gente que tiene sus ideas y sus afinidades. Esto pasa en las mejores familias. Tenemos que trabajar todos por el Partido Popular", manifestó.

El próximo lunes había convocada una junta local, pero se ha sustituido por una reunión con la dirección autonómica para definir los detalles de la gestora. Jiménez declaró que "lo natural" sería que ella, como portavoz, asumiese esa dirección interina. Pero recalcó que, si no es así, "no pasará nada". "Para mí, el partido está por encima de las personas", dijo.