Dimiten siete de los diez miembros de la junta del Partido Popular de Búger

Ha estallado la crisis en el PP de Búger. Del mismo modo en que ha ocurrido en Andratx esta semana, en Búger siete de los diez componentes de la junta local del partido han presentado su renuncia como miembros de la entidad, aunque no se han dado de baja del partido. El motivo serían las discrepancias entre la junta y el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, liderado por Rafel Reus.

La presidenta de la junta local, Catalina Alemany, ha declinado hoy hacer declaraciones sobre esta cuestión. Por contra, otras fuentes del grupo de dimisionarios han explicado a este diario que el motivo principal de la renuncia es su "desacuerdo" con la "manera de actuar" de los miembros de la candidatura del PP que se presentaron a las últimas elecciones municipales, obteniendo dos regidores cuyo voto fue fundamental en junio para aupar a la alcaldía al ecosoberanista Pere Lluis Pons, ya dimitido y sustituido recientemente por el socialista Pere Torrens.

"Sentimos que sobramos en la junta, tampoco estamos de acuerdo con las actuaciones de la candidatura", señalan las fuentes, que han preferido permanecer en el anonimato. "Rafel Reus no nos ha tenido en cuenta para nada, no se nos consulta nada, y ante esta situación hemos optado por irnos". Los dimisionarios tienen pendiente una reunión con la secretaría general del PP para tratar de reconducir la situación. En principio, según aseguran, esta reunión no se producirá hasta dentro de dos semanas.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Rafel Reus, que junto a su número 2 Coloma Capó y otro afiliado son los únicos que no han presentado su dimisión de la junta local, asegura que tuvo conocimiento de la dimisión ayer mismo. "Nadie de mi equipo ha dimitido", ha precisado."Ellos tendrán sus motivos, yo no los conozco", apunta. Reus admite discrepancias: "yo no tengo ningún problema con ellos, son ellos quienes discrepan conmigo". El candidato del PP a la alcaldía en las pasadas elecciones municipales recrimina a los dimisionarios su falta de colaboración con la candidatura. "Primero me apoyaron, después se echaron atrás, hubiesen podido formar parte de las listas pero no quisieron".

Reus explica antes de las elecciones el PP no tenía candidato en el municipio de Búger. "La junta y la dirección del PP en Palma me ofrecieron ser el número uno y yo decidí formar equipo con mi gente, combinando a veteranos con jóvenes, pero a la hora de la verdad quienes me dieron su apoyo al principio decidieron no formar parte de las listas", señala Reus. "Hicimos lo que pudimos, y ellos no nos prestaron ninguna ayuda, sino todo lo contrario; yo he sacado el barco a flote, y ellos, por intereses personales, se han dedicado a hundirlo", concluye el portavoz popular.