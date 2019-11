Estefanía Gonzalvo: "Con Company no hablo desde las elecciones municipales de mayo"

Expresidenta del PP de Andratx. Gonzalvo, como presidenta, y Anabel Curtó, como secretaria de la junta local, han protagonizado una tormenta política tras comunicar su renuncia a los cargos. Se quejan de que la dirección les ha tratado con "indiferencia"



Estefanía Gonzalvo aseguró ayer que tanto ella como Anabel Curtó se sienten respaldadas por la militancia local. "Toda la junta nos ha apoyado", dijo al tiempo que subrayó que su renuncia es "inamovible". "Es una decisión meditada y fundamentada", argumentó durante una entrevista con este diario.

-El día siguiente de conocer su carta de renuncia, el PP balear se mostró muy conciliador y dijo que ustedes eran un activo muy valioso para el partido. ¿Ha hablado con alguien de la dirección tras hacer pública su renuncia?

-El secretario general [Toni Fuster] me llamó enseguida. Pero ya es tarde. Cuando uno toma una decisión de este calado, no lo hace a la ligera. Como ya he dicho, es una decisión meditada y fundamentada.

-¿Y con el presidente del PP en Balears, Biel Company, no ha hablado?

-Con Company no hablo desde mayo.

-¿Desde la campaña de las municipales?

- Sí. Vino a mi presentación como candidata, pero durante la campaña no visitó Andratx.

-¿Ha tenido algo que ver Jaume Porsell, distanciado con la dirección regional, en los últimos movimientos en la junta local?

- Está totalmente equivocado el que diga que [Gonzalvo y Anabel Curtó] somos títeres de Porsell. ¡Es mentira! El que diga eso no nos conoce ni a mí ni a Anabel. Jaume [Porsell] dimitió en julio. Entonces, ¿por qué no dimitimos nosotras también con él?

-En su carta de renuncia, tanto usted como Curtó se quejan de la "actitud de indiferencia" de la dirección del PP balear. "No podemos continuar al frente de una junta no valorada a nivel regional", aseguran. ¿Podría concretar algún hecho que les haya distanciado?

-Nos han ocurrido algunas situaciones en las campañas electorales. Y después está el hecho de que un miembro de la junta dimite y nadie de Palma nos llama para ver qué ha pasado, por qué ha dimitido...

-¿Se refiere a la dimisión de Porsell?

-Sí, nadie nos llamó entonces.

- ¿Algo más que explique ese distanciamiento?

- Como presidenta, tomaba decisiones y luego me las ponían en entredicho o las intentaban cambiar. También hubo desacuerdos a nivel de estrategia electoral.

- Ha anunciado que deja de ser presidenta. ¿Abandonará también la militancia y sus cargos en el Ayuntamiento?

- No es mi intención abandonar el partido. Llevo muchos años militando en el PP, y me sabría muy mal irme por estar en desacuerdo con la dirección regional.

- O sea, que seguirá usted como portavoz del grupo municipal del PP en el ayuntamiento de Andratx.

- Así es, eso no cambiará.

- Un panorama complicado para usted: seguir como cara visible del PP en el Ayuntamiento para lo mucho que queda de legislatura después de dar este portazo.

- La situación será difícil, lo sé. Pero cuando tomas una decisión como ésta lo haces asumiendo todas las consecuencias. Yo, como muchos militantes, he trabajado mucho por este partido. Me afilié al PP por estar de acuerdo con sus ideas y, como ya he dicho, me sabría mal irme de aquí, aunque no se sabe lo que puede pasar en un futuro.

- ¿Y no ha recibido algún canto de sirena por parte de otros partidos para integrar sus filas? ¿De Vox, por ejemplo?

- No, no, no he recibido ningún canto de sirena, aunque sí es verdad que me ha llamado gente de Vox preguntándome a título personal qué tal estaba tras anunciar mi renuncia.

- ¿En qué situación queda ahora la junta local de Andratx?

- Se tendrá que nombrar una gestora.

- ¿Y los afiliados 'populares' del municipio han respaldado su decisión de renunciar a la presidencia y a la secretaría de la junta?

- El lunes pasado celebramos una junta local, donde comunicamos nuestra decisión. Toda la junta nos dio su apoyo.

- ¿Su decisión de abandonar estos cargos es irrevocable?

- Sí, es inamovible. No sería serio rectificar ahora. Llevamos meses reflexionando sobre esta decisión.