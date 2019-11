La lluvia aparece en un Dijous Bo menos masificado

El Dijous Bo ha iniciado hoy su andadura con la mirada hacia el cielo. El viento y el cielo nublado no invitaban al optimismo y ya, sobre las once de la mañana, la temida lluvia hacía su aparición en Inca. Así las calles de Inca están menos masificadas que en pasadas ediciones y no se producen los atascos propios de esta feria en las calles más céntricas de la ciudad del Raiguer.

A las 10 horas se ha llevado a cabo en el exterior del Ayuntamiento la tradicional recepción de autoridades, que ha contado con una representación política menor a la de otras ocasiones. La presidenta del Govern, Francina Armengol, no ha podido venir finalmente a la feria de su ciudad natal por una indisposición. El vicepresidente del ejecutivo, Juan Pedro Yllanes, es la máxima representación del Govern balear. También ha acudido el president del Parlament, Vicenç Thomàs, y representantes de la mayoría de formaciones políticas.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha ejercido de anfitrión, invitando a la población mallorquina a visitar el Dijous Bo. "Con el permiso de José Hila, hoy Inca es la capital de Mallorca y Balears", ha apuntado antes de presidir la comitiva política en su tradicional paseo por el recinto ferial. Respecto a la climatología adversa, el alcalde ha sido tajante: "Nadie ni nada puede en el Dijous Bo".