Estudian instalar una pasarela de madera en el paseo de sa Bassa Nova de Portocolom

Habrá paseo en sa Bassa Nova. Así lo ha asegurado el alcalde de Felanitx, Jaume Monserrat, que tras reunirse con el conseller de Mobilitat, Marc Pons, ha argumentado que las obras continuarán paradas hasta que se haya replanteado el proyecto con los técnicos de Ports de les Illes Balears. Con la polémica desatada a raíz de este camino a poca distancia de mar, el primer edil también ha dejado claro que "si hay que quitar el cemento, se suprimirá". Ahora el Ayuntamiento analizará con los técnicos de Ports de les Illes Balears cómo se puede replantear el proyecto y encontrar la mejor solución para un paseo que ha dividido a los residentes. Por una parte, la plataforma Salvem Portocolom movilizó hace dos domingos a unos 300 vecinos que se concentraron para "plantar cara" a esta "agresión ambiental". Mientras, la Associació de Veïns de Portocolom expresó "todo su apoyo al Ayuntamiento y a Ports por el proyecto del camino para peatones en el pinar de sa Bassa Nova".

"Como no nos han puesto ningún problema para replantear esta obra, la posición del Ayuntamiento es que el camino debe continuar adelante si bien se debe replantear el tramo que afecta a las dos bajadas de agua, que hemos visto que son fácilmente inundables y que la solución propuesta inicialmente no es la más acertada", ha explicado el primer edil felanitxer. "Tenemos el permiso del conseller para analizar con los técnicos de Ports cómo resolver este punto" ha añadido Monserrat que ha adelantado que una probable solución sería instalar una pasarela de madera que no impidiera el paso natural del agua pero que tampoco impactase en la zona. Así, ha argumentado, "reduciríamos el único punto donde creemos que el hormigón se verá pero si hay que suprimir el cemento, lo suprimiremos". Eso sí, ha defendido, "el acuerdo del Ayuntamiento es dar continuidad al proyecto pero resolviendo con los técnicos de Ports IB este punto en concreto".

Monserrat ha reconocido que se tomarán "el tiempo que sea necesario" porque el objetivo es que cuando se retomen estos trabajos, "esté todo claro". Asimismo, ha recordado que el paseo de Sa Bassa Nova es "una obra minúscula, un pequeño tramo del gran proyecto que Ports de les Illes Balears lleva a cabo en Portocolom".

Por su parte, el conseller Pons ha recordado que cualquier actuación de Ports se hace "desde el acuerdo en el ámbito municipal". "Si hay una voluntad de cambio, se escucha la parte municipal. Lo hemos analizado en el encuentro de esta mañana y es el Ayuntamiento quien debe tomar la decisión sobre el paseo de Sa Bassa Nova. Ports se adaptará a la propuesta que nos haga el consistorio", ha puntualizado el conseller.

Desde el primer día, la obra se ha visto rodeada de polémica. Los destrozos provocados en este paseo peatonal obligaron a Ports a paralizar los trabajos hasta encontrar una solución con el ayuntamiento de Felanitx, una solución que pasa por replantear el proyecto.