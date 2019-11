La justicia británica atribuye la muerte de Tom Hughes por 'balconing' a la baja altura de un muro

Una investigación oficial realizada en Gran Bretaña ha concluido que el fallecimiento de un joven galés que se precipitó en 2018 de un edificio de Magaluf, en lo que se calificó en su momento como muerte por balconing, fue consecuencia de la baja altura de los muros que delimitan un pasillo del inmueble.

El siniestro tuvo lugar en los apartamentos Eden Roc, donde ese mismo año se registraron otros dos accidentes mortales por caídas. A raíz de esos accidentes, se instaló una mampara de cristal en la entrada del inmueble, para disuadir a las personas que querían entrar saltando por el lateral de la puerta cuando estuviese cerrada.

Las pesquisas las ha llevado a cabo un médico forense oficial como parte del procedimiento habitual en la justicia británica para aclarar las circunstancias de una muerte sospechosa. La resolución de este forense puede utilizarse posteriormente en procesos judiciales de reclamación civil.

Los hechos investigados se remontan al mes de junio de 2018. Tom Hughes, un joven galés de 20 años había salido de fiesta en Magaluf, junto a unos amigos, entre ellos Joshua Roberts, según han informado varios medios británicos esta semana. Roberts declaró a los investigadores que no recordaba si su amigo había bebido demasiado, porque no habían estado juntos toda la noche. Ya de madrugada volvió a su apartamento, después de que Hugues no contestase a ninguna de sus llamadas.



Patio interior

Preocupado por su amigo, volvió a llamarle la mañana siguiente. Fue entonces cuando, según consta en la investigación, le contestó un policía local que, directamente, le explicó que Tom Hugues había muerto. Su cadáver se encontró a las once de la mañana en el patio interior de los apartamentos Eden Roc.

El informe forense oficial realizado en Gran Bretaña recoge que los policías locales incidieron en el estado de "desorientación" en que se encontraba el joven galés, como consecuencia de que había bebido mucho.

La investigación británica no niega este hecho, pero enfatiza que, al margen del consumo de alcohol, el factor más determinante para explicar la caída reside en la baja altura del muro en cuestión, que flanquea el acceso a la puerta de entrada del complejo residencial de Magaluf. En las audiencias celebradas en el marco de estas pesquisas, declararon familiares y allegados de Tom Hugues. Su madre enfatizó que era una persona amable y "muy querida por todos los que le conocían".



Muerte parecida

Unas semanas después de la muerte de Hugues, otro joven de 18 años murió en circunstancias parecidas en estos mismos apartamentos. En este caso, la investigación efectuada para aclarar las circunstancias del óbito concluyó que se cayó de una pared que daba a un desnivel de unos 15 metros, que no estaba debidamente señalizado.