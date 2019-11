Los alumnos del IES Llucmajor se despiden de su profesor fallecido Juanjo Pérez

Los alumnos del IES Llucmajor se despidieron con un sentido homenaje el pasado martes del profesor Juanjo Pérez, que falleció de forma repentina el pasado fin de semana a los 48 años de edad. Durante el acto sus pupilos le dedicaron una emotiva carta de despedida en la que se demostró que era un docente muy querido entre la comunidad educativa. En el texto expresaron la gratitud hacia el que calificaron de "docente, compañero y amigo".



Un grupo de alumnos de segundo de bachillerato subieron al escenario para leer una carta en la que destacaron que para ellos no era su mejor día. "Es muy difícil pasear por el instituto y no verte. Gracias por ser aquella persona feliz, amable, didáctica, divertida, espontánea, comprensiva, cachonda y, sobre todo, única".



La carta quería recordar la calidad humana de Juanjo y sus enseñanzas más allá de las aulas. "De ti no hemos aprendido sólo teorías filosóficas y psicológicas, también nos has enseñado que la filosofía no sirve para nada sino que, lo importante es vivir el momento, reír, disfrutar y ser críticos con lo que nos rodea y importa. E ir con los 'megas' cargados y en ocasiones, las pilas también".



El docente de Primaria y licenciado en Filosofía supo transmitir su pasión por esta materia y así lo reflejaron sus pupilos en los párrafos finales de su misiva para darle su último adiós: "Como siempre, no tenemos respuestas, pero recuerda, pequeño caballero Jedai, que lo que importa, siempre, son las preguntas". Concluyeron con un: "Gracias por crear pequeños filósofos y grandes personas".





Gràcies a totes les persones que han volgut apropar-se, participar a l'acte d'homenatge i recordar en Juanjo. (I)#homenatgejuanjo #labanyeravoladora #iesllucmajor pic.twitter.com/uqFzxr6sJC — IES Llucmajor (@iesllucmajor) November 6, 2019