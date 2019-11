Los vecinos de Portocolom plantan cara a "la agresión ambiental" de Ports

"Portocolom resisteix", "Portocolom decideix", "no volem ciment" o "qui estima el Port, no el destrueix" son algunos de los lemas que los vecinos han estampado en sus pancartas para acudir a la concentración convocada por Salvem Portocolom y decir "no" al camino proyectado por Ports IB en Sa Bassa Nova. Unos 300 vecinos han acudido este domingo al pinaró para sumarse a la protesta y plantar cara a las obras impuestas por Ports, unos trabajos que con la polémica de esta semana se han paralizado y que con las olas del mar esta mañana ya empezaban a verse afectadas por el agua.

"Estamos aquí para responder a una agresión ambiental, ecológica y estética, una agresión al patrimonio natural del pueblo. Esta obra es innecesaria e indeseada y está parida desde un despacho de Palma por algún burócrata que no debe saber dónde está Portocolom. Es una herida al patrimonio natural y sentimental de todos", ha rezado el manifiesto de Salvem Portocolom. "Ninguna agresión sin respuesta y la respuesta sois vosotros", han sentenciado desde la plataforma. "Debemos hacer saber a Ports, al Govern y a quien sea capaz de defender esta obra indigna, que se ha equivocado y no pararemos hasta que lo quiten todo y lo dejen como estaba", han asegurado.

Piensan luchar y resistir. "Si alguien dice que continuarán con el proyecto, debemos decirles que aquí no nos imponen nada con facilidad". La lista es larga: "Nos quisieron urbanizar s'Algar, Cala Brafi, Cala Marçal, el Pla de Sa Sínia y el Camp Roig. Tuvieron que recular. Querían imponer un paseo y rectificaron. Querían un puerto deportivo en el Riuetó y lo paramos. Querían destruir los restos arqueológicos de Sa Bassa Nova y las tuvieron que conservar. Querían convertir el faro en un hotel y no lo lograron". Por todo ello, la consigna de Salvem Portocolom es clara: "Si nos dicen que no quieren parar, debemos gritar bien algo que el pinar será siempre nuestro".

Pere Estelrich ha sido el encargado de poner voz a los 300 vecinos congregados a la concentración. "Quien ha tenido la brillante idea de poner cemento al pinar, debe saber que ha cometido un acto vandálico y se ha cargado uno rincón especial. Este pinaró había sido respetado por todas las generaciones. Ya hemos perdido demasiados lugares especiales, por ello, sitios como éste tienen aún más valor". En el manifiesto, los vecinos han recordado que hace unos 15 años este espacio ya corrió peligro y buena parte del pueblo salió en su defensa con una larga batalla para preservar la orilla. Por unanimidad, han remarcado, se pactó dejar este lugar tal y como estaba. "El Govern debe saber que con esta intervención ha roto un gran acuerdo social y un proceso participativo que llevó mucho trabajo conseguir", han lamentado.

La identidad y la historia de Portocolom, han reconocido sus vecinos, la estamos escribiendo ahora entre todos. "S'Algar, Es Far, Es Riuetó, Es Faralló, las barraques, los varaderos, las tenaces, el muelle, la posidonia o la saladina son nuestra patria, nuestra identidad. Quina la menosprecia, nos menosprecia a todos", han dejado claro.