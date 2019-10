El alcalde de Petra dice que las infracciones urbanísticas investigadas están en trámite de legalización

El alcalde de Petra, Salvador Femenías (El Pi), investigado por la Fiscalía por presuntas irregularidades urbanísticas, ha asegurado hoy que de las dos infracciones denunciadas por Més per Petra ante la Oficina Anticorrupción del Parlament, "una está legalizada y la otra en trámite de legalización". Femenías añade que está "tranquilo" a pesar de la investigación de la Fiscalía y subraya que en todo momento siguió las indicaciones de los técnicos municipales. "No he cometido ningún delito, solo he hecho lo que me han asesorado; además, en ningún caso se trata de una causa penal, en todo caso sería una irregularidad administrativa", apunta el regidor.

La investigación se basa en el expediente entregado por Més per Petra hace unos años a la Oficina Anticorrupción. En este sentido, el portavoz de la formación ecosoberanista, Pere J. Bauzá, explica que existen dos posibles irregularidades diferentes que habría cometido el actual alcalde de Petra.

Por una parte, posee una casa ubicada en la calle Ample de la localidad que "está a nombre de su mujer". Al parecer, según Més, Femenías habría solicitado una licencia de obra menor para ejecutar trabajos que están considerados como obra mayor. "Ni siquiera se abrió un expediente de infracción urbanística ni existe ningún informe del arquitecto", explica Bauzá. En relación a este caso, el alcalde asegura que el tema ya está legalizado.

Por otra parte, el alcalde tiene una casa de campo que actualmente está en el mercado de alquiler turístico y que, según Més, "es totalmente ilegal" a pesar de que el alcalde "ha empezado a comprar fincas del entorno para legalizar la casa". En este caso, Bauzá explica que la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca, dependiente del Consell, solicitó el expediente de este caso al Ayuntamiento, pero "no existía tal expediente porque el PP, que gobernaba, no quiso abrirlo". Femenías asegura que este caso "está en trámite de legalización" por parte del Consell de Mallorca.

Según Més, existe una "presunta trama de corrupción" entre el PP y El Pi para "taparse" irregularidades. A su entender, si la Fiscalía estudia el caso es porque "Anticorrupción ha visto muchos indicios". Més, por ahora, no solicitará la dimisión de Femenías a la espera de cómo avanza el caso. En caso de imputación, la formación ecosoberanista exigirá la renuncia del alcalde y también la del actual portavoz del PP, Martí Sansaloni, al que ven cómplice de la presunta "trama" porque desde la alcaldía no abrió los expedientes oportunos.

El alcalde no ha aclarado si presentará su dimisión en caso de ser imputado por las presuntas irregularidades administrativas. "Tendré que defenderme, la presunción de inocencia tiene que estar por delante de todo", apunta.