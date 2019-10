Xavier Pericay pide el cierre del hotel para mujeres de Porto Cristo, que tiene derecho a especializarse

El que fue líder de Ciudadanos, Xavier Pericay, ha pedido el cierre del hotel Som Dona, un establecimiento de Porto Cristo con una oferta turística diferente y que está especializado en mujeres. La petición la ha hecho a través de Twitter tras compartir el reportaje publicado por Diario de Mallorca que se hacía eco de que el único hotel exclusivo para mujeres en España cerraba su primera temporada con un balance de lo más positivo al haber tenido una ocupación del 85%. "Espero que la Autoridad mande cerrar este hotel sólo para mujeres como mandó a cerrar en Palma aquella barbería sólo para hombres. Aquí, o todos moros o todos cristianos", compartía Pericay para luego rectificar con un "o, si lo prefieren, o todas moras o todas cristianas". La socialista Silvia Cano no ha dudado en corregirle y puntualizar que el Govern no mandó cerrar una barbería, si no que "denunció la cartelería sexista que indicaba que hombres y perros podían entrar, pero no mujeres".

El hotel especializado en mujeres ha preferido no entrar en el juego pero realmente ¿qué dice la normativa? Desde la conselleria de Turismo explican que los establecimientos tienen derecho a especializarse como adults only, o women only pero la normativa es clara: si les entra una reserva, en el caso de un hotel exclusivo para mujeres, de un hombre están obligados a alojarlo, igual que si una familia acude a un establecimiento destinado a adultos con sus hijos. En el caso de negarse, admiten fuentes de la conselleria, incurrirían en una ilegalidad porque esta discriminación la impide la Constitución y también la normativa autonómica de turismo, que precisamente especifica en un artículo que no se puede discriminar a ningún cliente ni por sexo ni por nacionalidad. "No pueden negarse a una reserva, en este caso concreto, que haga un hombre", insisten. Otra cosa, añaden, es que los hoteles busquen especializarse para diferenciarse de la competencia. Y en el caso hipotético de que un hombre quisiera hacer una reserva en el hotel y no lo admitieran, se plantearían dos situaciones.

La primera es que se buscara voluntariamente otro establecimiento o la segunda es que decidiera denunciarlo. Desde la Conselleria advierten que si en el caso hipotético de que lo denunciara, el artículo 106 de la normativa turística de Balears lo contempla como una falta grave y prevé sanciones "muy graves" por incumplir la normativa.