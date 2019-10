¿La Fortalesa o sa fortalesa? ¿Qué artículo debemos usar para referirnos al conjunto arquitectónico ubicado en la Punta de l'Avançada del Port de Pollença, que estos días ha adquirido notoriedad con motivo de la reciente boda de Rafel Nadal y Xisca Perelló? Los medios de comunicación han usado indistintamente las dos formas, lo que indica que no existe una fórmula inamovible y es una cuestión abierta al debate entre los lingüistas.

Los expertos en filología y toponimia coinciden en que la forma más correcta es usar el artículo literario por encima del salado por dos motivos principales: la Fortalesa es el topónimo que emplean los pollencins y es la expresión más formal y menos coloquial. Pero hay algunos matices.

Los pollencins consultados no tienen ninguna duda sobre cual es la forma correcta. El historiador Pere Salas apunta que "la Fortalesa es la denominación correcta porque es la oficial y también la popular". Salas añade que "en Pollença no existe ningún topónimo popular que use el artículo salado", y admite que a los pollencins no les cae demasiado bien que el resto de mallorquines se refieran a la propiedad como sa Fortalesa, si bien reconoce que ellos también hacen lo mismo a la inversa cuando se refieren a topónimos del resto de la isla. En Pollença, sa Pobla es la Pobla.

El historiador y bibliotecario añade además que el complejo ha sido conocido con diferentes topónimos a lo largo del tiempo. Así, la primera denominación oficial de lo que hoy se conoce como la Fortalesa fue la Torre de nostra Senyora de Lluc, topónimo que se usaba desde 1682. No hace mucho tiempo era habitual la expresión coloquial la Fortalesa d'en Ramaugé, en referencia al pintor argentino que compró la propiedad en 1919.

El alcalde de Pollença, Tomeu Cifre, también barre para casa al sentenciar que no cabe otra expresión que la Fortalesa. "Nosotros siempre lo hemos dicho así, es la forma correcta", apunta.

Los expertos no pollencins se pronuncian en términos muy similares, aunque subrayan el carácter "flexible" de la toponimia y justifican que en determinadas situaciones también pueda aceptarse el artículo salado propio del resto de pueblos de la isla.

Joan Miralles, catedrático de Filología Catalana de la UIB, prioriza la fórmula literaria porque "en general, se sigue el criterio de la pronunciación local, que es la que dicta el trato que hay que dar a los topónimos, y en Pollença se usa la Fortalesa; lo contrario sería complicar mucho las cosas".

Una opinión similar es la que expresa el filólogo Cosme Aguiló, miembro del Institut d'Estudis Catalans, que defiende el topónimo con el artículo literario no solo porque sea el registro propio de Pollença, sino porque en el resto de Mallorca existen "muchos ejemplos" de denominaciones que anteponen el artículo literario al salado.

La recesión del artículo literario



Aguiló añade otro motivo de peso para referirse a la propiedad pollencina con el artículo propio del catalán formal. "El artículo literario está en clara recesión, a pesar de que hay muchas frases hechas en Mallorca que lo usan", apunta. A modo de ejemplo, afirma que "hasta ahora, nunca habíamos dicho s'hospital, desde siempre la expresión correcta había sido l'hospital".

Así, el filólogo apunta que "en vista que el artículo literario ya no se usa tanto, pronunciaría el topónimo propio de Pollença", aunque matiza que "también depende del trato que le des al topónimo: si lo usas en un texto formal es conveniente el artículo literario, pero si se cita en una rondalla, se usaría el artículo salado". En cualquier caso, Aguiló precisa que la toponimia no es una disciplina "fácil" y que "quien más sabe, se equivoca". "Yo siempre digo que la toponima es el caballo salvaje de la lengua, siempre es flexible", concluye.

Por su parte, Nicolau Dols, doctor en Filología catalana, coincide con sus colegas al preferir la fórmula literaria para referirse a la antigua fortaleza cerca de Formentor , aunque justifica que habitantes del resto de Mallorca usen el artículo salado. "Hay otros topónimos de Pollença que en el resto de Mallorca se pronuncian con el artículo salado, como por ejemplo el islote que en el municipio conocen como el Colomer y el resto de mallorquines suele pronunciar es Colomer".

En el caso de la Fortalesa, Dols cree que el registro formal es el más adecuado porque "no es un topónimo que esté muy extendido en el resto de Mallorca". "Si nos referimos a un público desconocido y general, es más adecuado utilizar la forma local, y más cuando se trata de un medio de comunicación en castellano, donde el uso de la forma dialectal no tiene sentido", añade.

Dols se decanta por la Fortalesa y no por sa Fortalesa porque "combina" el registro local de Pollença, donde la lengua catalana mantiene el artículo literario, con la "formalidad" del idioma.