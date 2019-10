El Govern construirá el PAC de Pollença en el solar de Can Conill

Recreación del aspecto que tendrá el futuro centro de salud de Pollença en el solar de Can Conill.

Recreación del aspecto que tendrá el futuro centro de salud de Pollença en el solar de Can Conill. CAIB

La conselleria de Salud y Consumo ha informado hoy del inicio de los trámites para construir el Punto de Atención Continuada (PAC) de Pollença en el solar de Can Conill, cedido para tal fin por el anterior equipo de gobierno progresista. La decisión del Govern supone un revés para el actual gobierno local integrado por Tots per Pollença, UMP, PP y El Pi, que tenía previsto ceder para la misma finalidad el vecino solar de Can Bach, el preferido por estos partidos para ubicar el reivindicado centro sanitario.

En una nota difundida hoy por la tarde, la Conselleria asegura que ya ha desembolsado 53.445 euros por la redacción del proyecto y otros 9.680 euros en concepto de premios del concurso de ideas. En unos días se citará al Ayuntamiento para firmar las escrituras del solar ante notario.

Salud califica de "prioridad" la construcción del PAC durante la actual legislatura. La inversión será de 1,8 millones de euros y el nuevo centro triplicará la superficie del actual, dispondrá de 24 consultas y funcionará íntegramente con energías limpias, según subraya el ejecutivo.

El proyecto que se ejecutará se titula 'Enllaç' y ha sido diseñado por la empresa Carles Enrich Studio, SLP. Según el Govern, "se integra en el entorno y el paisaje de Pollença".

El futuro centro de Salud contará con 24 consultas y, según la Conselleria, "supondrá una mejora notable de las instalaciones que hay ahora, que se han quedado pequeñas y obsoletas". El centro tendrá una superficie de 1.801 metros cuadrados (el actual tiene 623 metros) y en el exterior se habilitarán 32 plazas de aparcamiento.

El proyecto prevé una zona de consultas distribuida de la siguiente forma: seis de medicina general, siete de enfermería, uno de pediatría, uno de enfermería pediátrica y dos salas polivalentes. También se destinará un espacio de 200 metros cuardrados para el punto de atención continuada.