Rifirrafe político en ses Salines por el aumento de sueldo del alcalde popular

El ayuntamiento de ses Salines vivió ayer momentos de tensión cuando el grupo de la oposición Endavant abandonó "indignado" la sesión plenaria en el segundo punto del orden del día que trataba la modificación de bases de ejecución de los presupuestos a partir de la que el alcalde pasaba de tener una dedicación del 50% y un sueldo bruto de 18.175,43 euros a una dedicación del 100% con una retribución anual de 27.263 euros. "No critico el sueldo, me quejo de la doble moral del alcalde", confesó el portavoz de Endavant, Bernat Roig. Por su parte, el primer edil, Juan Rodríguez, criticó la "falta de cortesía" por dejarle "con la palabra en la boca" y no poder argumentar a la oposición que cobrará un 75% más pero que estará plenamente dedicado al Ayuntamiento.

En el capítulo de las argumentaciones que explican la indignación de Endavant, Roig recordó que "hace cuatro años tuve la valentía de dejarlo todo para servir exclusivamente al municipio". "En el pleno se aprobó el sueldo que me correspondía como profesor [35.991 euros anuales brutos] para que nadie pudiera decir que estaba en política por dinero. Recibí duras críticas porque era el sueldo más alto que había tenido un alcalde. Fue injusto porque no tuviste en cuenta que lo dejé todo para ponerme al servicio del municipio". "¿Ahora que eres alcalde, qué nos encontramos?", le espetó el que fue el primer edil la pasada legislatura.

Bernat Roig invitó al alcalde Juan Rodríguez a "ser valiente", "mirar por el pueblo" y "dejarlo todo para coger la dedicación exclusiva". Asimismo, aportó números para avalar el motivo de su indignación. "El alcalde ha hecho propaganda de que no está en política por dinero pero nos encontramos que tendrá una nómina del 75% del Ayuntamiento, una del 35% de la Mancomunitat de Migjorn, más los ingresos del negocio que no ha dejado", explicó Bernat Roig para dejar claro que "quien quiere servir a muchos, al final no sirve bien a nadie". En este momento criticó "la doble moral" porque al final el alcalde, según sus cálculos, cobrará de la administración unos 43.763 euros brutos si se suman las distintas nóminas públicas. Zanjó su intervención antes de abandonar la sala de plenos con un "no esperamos muchas cosas, a parte del autobombo y la falsa propaganda". "Estamos cansados y visiblemente indignados, nos vamos", sentenció el líder de Endavant.

Ante estas duras críticas, el alcalde, que también es vicepresidente de la Mancomunitat del Migjorn, aseguró que el líder de Endavant "no puede mezclar las nónimas". Asimismo, explicó que al principio de la legislatura optó por tener una dedicación del 50% en el consistorio porque tenía un segundo trabajo en el sector de la hostelería. "Quiero dejar claro que no soy empresario, estoy asalariado a pesar de que es un negocio familiar. Cuando empecé opté por una media jornada en el Ayyuntamiento y otra media en mi trabajo". Ahora ha terminado la temporada turística y puede dedicarse plenamente al consistorio. "Consideraba que el sueldo de 35.991 euros anuales brutos que tenía el anterior alcalde era elevado y, por ello, he fijado cobrar un 75% de esta cantidad. Cobraré unos 10.000 euros menos que Bernat Roig cuando era alcalde. Los números son fáciles de entender", razonó Rodríguez, que retó al líder de Endavant a publicar sus cuentas. "Estoy dispuesto a publicar mi nómina del Ayuntamiento cuando él quiera publicar la suya de la dirección general de Arquitectura y Rehabilitación. Veremos cuál será mayor", sentenció el primer edil, que criticó la "falta de deportividad" de la oposición.



Falta de cortesía

"Se han ido del pleno con un falta de cortesía tremenda porque me han dejado con la palabra en la boca y sin poder exponer mis argumentaciones", reconoció Rodríguez que dejó claro que "cobraré el 75% pero dedicaré todo el tiempo a ser alcalde". Ante las críticas de falta de valentía por no coger la dedicación exclusiva, Rodríguez manifestó que tiene "el coraje de hacer el doble de trabajo y mejor con un 75% de lo que él cobraba".