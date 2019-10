Alternativa per Pollença: "La boda de Nadal no puede ser una actividad autorizada" en la Fortalesa

El grupo político Alternativa per Pollença ha denunciado hoy que las bodas "no están permitidas" en la finca de sa Fortalesa por falta de licencia para realizar este tipo de actividad y porque está ubicada en suelo rústico, por lo que "estos usos no están permitidos con carácter general y requirirían la obtención previa de la declaración de interés general, trámite que de momento no se da en este caso". La finca pollencina será el escenario mañana de la boda del tenista Rafa Nadal y su pareja Xisca Perelló.

Alternativa recuerda que desde hace años viene reclamando a las instituciones el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico, que establece que los Bienes de Interés Cultural (BIC), como es el caso de sa Fortalesa, deben abrirse a las visitas públicas al menos cuatro días al mes y en horas previamente señaladas. "Estamos cansados de ver que, mientras se nos niega a los pollencins y pollencines la visita a un lugar tan emblemático cuando tenemos derecho a ello por ley, no hay ningún problema para que se celebren grandes fiestas de gente rica y famosa; es que la ley es para que la cumplan solo los pobres?", cuestionan.

El partido progresista destaca que el alcalde de Pollença, Tomeu Cifre Ochogavía, "conocedor de esta cuestión", ha recomendado a la propiedad que presente una declaración responsable de inicio de actividad que "dé cobertura a la celebración sin necesidad de tramitar una licencia específica". Según Alternativa, la normativa exime de tener licencia cando se trata de "actos eventuales de carácter privado o familiar", pero en el caso de la Fortalesa "no se da este carácter esporádico" porque "se celebran unas 7 u 8 bodas de lujo al año".

Asimismo, Alternativa añade que esta declaración responsable "no puede ser válida de ninguna manera para la Fortalesa porque está en suelo rústico y estos usos no se admiten con carácter general". "En conclusión, la boda de Nadal no puede ser una actividad autorizada", por lo que insta al alcalde a "utilizar la posibilidad de suspender la boda o presentarse con la policía a levantar acta para ver si el banquero y político inglés (en referencia al propietario James Lupton) tiene un poco más de interés en hacer un convenio de visitas, sin perjuicio de la responsabilidad que se derive del hecho de desarrollar una actividad clandestina".

Por su parte, el alcade Cifre asegura que la boda está totalmente autorizada, ya que, según confirma, la propiedad presentó hace unos quince días la citada declaración responsable. "La normativa es clara, no se necesita ningún permiso", apunta. Admite que la Fortalesa acoge "cuatro o cinco" actividades al año. "Si fuese algo puntual no pasaría nada, pero como que se celebran diversos actos al año hemos instado a que presenten una declaración responsable". Con la presentación de esta documentación, la propiedad se compromete a no superar el aforo de 500 personas y a no usar material piroctécnico, según Cifre, que garantiza que no realizará ninguna inspección durante la boda.

El alcalde asegura que ya se ha puesto en contacto con la propiedad para "hablar" sobre la posibilidad de que se acepten visitas públicas en un futuro, aunque tampoco hay fecha para ello.