Protesta en el instituto de Sineu por la falta de transporte escolar para los bachilleres

La comunidad educativa de Sineu ha protagonizado hoy un parón reivindicativo entre las 8 y las 9 de la mañana en el exterior del Instituto de Educación Secundaria (IES) para reivindicar el aumento de plazas de transporte escolar entre el centro educativo y las distintas localidades de la comarca para los alumnos de bachillerato y Formación Profesional. El acto reivindicativo de hoy ha sido convocada por la Amipa del IES Sineu como una de las medidas de presión ante el Govern. También han solicitado una entrevista con el conseller Martí March y se ha presentado un modelo de moción a todos los ayuntamientos de los ocho municipios adscritos al instituto 'sineuer' en la que se insta al ejecutivo autonómico a "resolver el problema singular del transporte escolar al IES Sineu".

Según denuncian, el instituto de Sineu es el centro educativo que más pueblos tiene adscritos, lo que implica la dispersión del alumnado y la "inviabilidad" de aplicar soluciones individuales. "No hay alternativa al transporte escolar, no hay conexiones de transporte público con Sineu desde los diferentes pueblos y tampoco el horario se ajusta a las horas de entrada y salida del IES", denuncian. La consecuencia es que durante el próximo curso "no habrá transporte escolar para el alumnado de cuarto de ESO que curse bachillerato o Formación Profesional".

Actualmente, el transporte escolar da preferencia a los alumnos de ESO, aunque en los últimos años el excedente de plazas de transporte "permitía absorber la totalidad de alumnos de bachillerato y FP". No obstante, el aumento de alumnos de ESO y FP básica experimentado en los últimos años "ha provocado que las previsiones de la Conselleria se hayan quedado cortas", por lo que 77 alumnos de bachiller de los pueblos adscritos al IES Sineu "se han quedado sin transporte hacia el centro y sin alternativa viable de transporte público", denuncia la moción que se se presentará en los plenos de los ayuntamientos de los municipios afectados. Además, "las previsiones para los próximos años auguran un mayor aumento de alumnos matriculados, hecho que hará inviable el mantenimiento de las mismas plazas de transporte".

"A los alumnos de nuestros municipios les resulta más fácil ir a Inca, Manacor, Santa Margalida o Muro", apuntan, lo que aumenta la "preocupación" del IES Sineu por la posible pérdida de alumnado de bachiller y, "en consecuencia, la pérdida de grupos, oferta y calidad educativa". Por todo ello, los municipios afectados apoyan las reivindicaciones de la Amipa del IES Sineu y reclaman al Govern el aumento de las plazas de transporte escolar o bien la implementación de un sistema de transporte público que permita cubrir estas deficiencias". También solicitan una reunión "urgente" con la Conselleria para afrontar la problemática.