Manacor vive una jornada lúdica y reivindicativa en el día de la salud mental

La salud mental ha sido la gran protagonista de esta jornada en Manacor que ha vivido una diada lúdica y reivindicativa en el Día Mundial de la Salud Mental. Organizada por 3 Salut Mental y presentada por Sebastià Riera, el acto ha empezado con la lectura del manifiesto. "El año pasado teníamos que encontrarnos aquí para celebrar este día tan especial pero desgraciadamente todos recordamos la torrentada, por ello, queremos empezar esta jornada con un recuerdo para las víctimas y los afectados". Son palabras de Cristina Alba, usuaria de Estel de Llevant, que ha sido la encargada de leer el manifiesto que ha reivindicado los anhelos, preocupaciones y necesidades que afectan al mundo de la salud mental. "Hemos recorrido un largo camino y no pararemos de andar", ha asegurado. Aceptar la diferencia, disponer de más recursos, poder trabajar, avanzar en el camino de la investigación, ofrecer más apoyo a los familiares, contar con la complicidad de los medios de comunicación y reforzar la red entre el tercer sector y las administraciones públicas son los pasos que han reivindicado para poder recorrer juntos este camino.

Este año, ha recordado Alba, el Día Mundial de la Salud Mental está enfocado especialmente en la prevención del suicidio. Los datos ponen los pelos de punta. Cada cuatro días fallece una persona a causa del suicidio en las islas. "Hay que hablar de ello y acabar con este tabú", ha sentenciado tras pedir unidad y trabajar para ofrecer alternativas. "Con nuestras reivindicaciones solo queremos tener los mismos derechos y deberes del resto de la sociedad", ha concluido. El director general de Atención a la Dependencia, Gregorio Molina, ha admitido que tras asistir a la jornada reivindicativa se marcha con deberes pero con "el claro compromiso de que los recursos deben de verse incrementados".

La prevención del suicidio ha centrado buena parte de la diada. Y es que según los datos de 2017 es la primera causa de muerte no natural en Balears con una clara diferencia sobre la segunda que son los accidentes de coche. Así lo ha recordado Alfons Suárez, presidente de 3 Salut Mental. Por ello, la directora del Observatori del Suïcidi del Govern, Nicole Haber, ha instado a los allí congregados a "coger esta ola y trabajar juntos a favor de la salud mental y la prevención del suicidio". El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha pedido a los participantes a captar el motivo de esta jornada: normalizar y visualizar para que todos seamos responsables de que las personas con problemas de salud mental sean uno más entre nosotros.

El momento más emotivo ha sido cuando Núria Galmés, trabajadora de Estel de Llevant, y Encarna Valera, de Gira-Sol y Estel de Llevant, han interpretado la canción Som aquí, una adaptación que Granots i Sopes de Sant Llorenç hizo de This is me tras la tragedia vivida el año pasado en el Llevant.

Tras los parlamentos, ha sido el momento fotográfico con un mandala humano que ha congregado en la plaza Ramon Llull de Manacor a más de 200 personas. La jornada ha continuado con una fideuá solidaria para 400 personas y el concierto de la coral Estel de Llevant y la Residència Seniors Manacor. Esta tarde, la jornada lúdica y reivindicativa regalará un picat de gloses con Miquel Servera, Antònia Nicolau (Pipiu) y Antoni Darder (Mosset); la actuación de los Castellers Al·lots de Llevant y el concierto de Horris Kamoi.

3 Salut Mental es la alizanza de Gira-Sol, Es Garrover y Estel de Llevant, tres entidades sociales sin ánimo de lucro con un papel esencial en la atención de personas con un trastorno de salud mental en Mallorca.