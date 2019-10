Las trece víctimas de la riada en Mallorca

Hoy hace un año, la. Había dejado a su hijo mayor, Edu de nueve años, en casa de sus padres. Llegó a la rotonda de Son Carrió pero no pudo pasar y decidió ir por el interior de Sant Llorenç. Cuandopor el, el torrente se desbordó. El azar se giró absolutamente en su contra porque si hubieran cruzado el puente un minuto antes, hubieran salido del pueblo y si lo hubieran hecho un minuto después, ya no hubiera podido pasar. Llegaron en el peor momento. El agua empujó el coche. Se rompió el cristal del maletero. Joana salió del vehículo y sacó a sus dos hijos. Úrsula fue rescatada por el ciclista alemán Daniel Thielk mientras que el cuerpo sin vida de Joana fue localizado en Son Carrió , cerca del cauce del torrente. Todo el mundo se volcó en la búsqueda del pequeño Arthur que fue localizado el día 17 a pocos metros de donde habían rescatado a su hermana.