Los vecinos se organizan contra unos dragados que creen "peligrosos"

Residentes en la zona del club náutico de Can Picafort han constituido una asociación vecinal para "defender sus intereses comunes" por la "peligrosidad" que, a su entender, tienen unos dragados que amenazan con acabar con la "vida tranquila" de esta zona. También denuncian que el club náutico "ha cerrado los accesos peatonales públicos de libre circulación a este recinto, en contra de la disposición de la autoridad competente Ports IB".

La nueva AAVV denuncia que la playa adyacente "ha sufrido una grave contaminación de los dragados vertidos en ella" y que el nivel de peligrosidad de estos sedimentos es de categoría C, "el máximo contemplado", por lo que no está permitido que se depositen al mar ni en ninguna cantera.



Sedimentos contaminantes

La autorización de Ports IB admite que los dragados son de nivel C y que se acepta su depósito en unas canteras de Muro y Llucmajor. También asegura que la zona a dragar no está protegida por la Red Natura 2000 y que por ello no es necesaria una evaluación ambiental.

Sin embargo, según indagaron los vecinos, en Mallorca "no hay ninguna cantera autorizada para depósitos de dragados de nivel B y mucho menos de nivel C". Aseguran que la cantera autorizada por Port IB "está a 300 metros del parque de s'Albufera" y que "a día de hoy han desaparecido los dragados depositados, no sabemos si por orden de la autoridad o por reubicación incontrolada".

Por otra parte, recuerdan que toda la bahía de Alcúdia "está en la zona Red Natura 2000", cuya frontera está pegada al dique donde se han realizado los dragados. "No consta que se haya pedido información o informe a la comisión balear de Medio Ambiente ni a la dirección general de Espacios Naturales y Biodiversidad".