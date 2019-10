El socialista Pere Torrens se perfila como alcalde de Búger tras la dimisión de Pep Lluís Pons (Més)

El portavoz del PSOE de Búger, Pere Torrens, se perfila como próximo alcalde de la localidad del Raiguer tras la dimisión del ecosoberanista Pep Lluís Pons, anunciada durante el transcurso de un pleno celebrado el pasado lunes por la noche en el que el equipo de gobierno de Més per Búger, integrado solo por tres regidores, no consiguió sacar adelante los presupuestos de 2019 por el voto en contra del PSOE (cuatro ediles) y del PP (dos ediles), ambos en la oposición, al sentirse excluidos en el proceso de elaboración de las cuentas.

Pons registró ayer su renuncia como alcalde apelando a la "responsabilidad" y a la necesidad de "desbloquear" la acción de gobierno. Cabe recordar que el candidato de Més resultó elegido alcalde el pasado mes de junio por sorpresa, después de que el PP apoyase su candidatura a la alcaldía para frenar el paso al candidato socialista, Pere Torrens, que había sido el más votado en las elecciones.

Antes del pleno del lunes, Pons había instado a los portavoces de PSOE y PP a votar "en conciencia" para aprobar los presupuestos del presente ejercicio, ya que "quedan pendientes de pago más de 20.000 euros en facturas sin crédito", por lo que los proveedores del Consistorio "no pueden cobrar" hasta que se aprueben las nuevas cuentas. Hace varias semanas tampoco dieron su apoyo a la dedicación exclusiva del teniente de alcalde Oscar Castro (Més), una decisión que ha precipitado los acontecimientos.

El ya exalcalde anunció ayer que su grupo no presentará candidatura, por lo que lo más probable es que el próximo regidor sea el socialista Pere Torrens, con cuatro representantes en el pleno, ya que Pons también garantiza que Més no votará a favor del portavoz del PP, Rafael Reus, para devolverle el 'favor' prestado por los populares en junio, cuando concedieron su voto para que Pons resultara elegido alcalde.

El teniente de alcalde Oscar Castro quedará ahora como alcalde en funciones y tendrá diez días hábiles para convocar un pleno en el que se dará cuenta de la renuncia de Pons. Posteriormente tendrá diez días más para convocar la sesión de elección del nuevo alcalde.



Gobierno en minoría

El socialista Pere Torrens admitió ayer que tiene muchas posibilidades de ser el próximo alcalde de Búger como representante de la lista más votada. "No espero ninguna sorpresa, hemos pedido celeridad a Més para que esto no se retrase mucho más", señaló.

No obstante, su acción de gobierno no será fácil, ya que gestionará en minoría y sus relaciones con los otros dos grupos son difíciles. "Deberemos negociar tanto con Més como con el PP por el bien del pueblo", apuntó.

Cabe recordar que al finalizar el pleno de constitución del Ayuntamiento, el pasado 15 de junio, Torrens y el popular Reus, que acababa de proclamar alcalde al ecosoberanista Pons, se enredaron en una dura discusión que precisó de la intervención policial en una cafetería de Búger.

Las relaciones entre PSOE y Més no son mejores. El propio Torrens las define como "muy complicadas". "Siempre que hablamos es para discutir, es prácticamente imposible llegar a acuerdos con ellos, pero quiero recordar que fueron los de Més quienes dijeron que no pactarían con nadie, cerraron la puerta a cualquier tipo de entendimiento, algo que yo nunca he dicho", apunta antes de instar a iniciar una nueva etapa con "autocrítica" por parte de las dos partes.

Por su parte, el popular Rafael Reus afirmó que el PP "fue la última fuerza más votada, por lo que esperaremos acontecimientos". El portavoz anunció que piensa presentar candidatura a la alcaldía y no espera el voto a favor de Més. "No esperamos nada de nadie, hicimos una donación (en referencia a los votos que hicieron alcalde a Pons) sin esperar nada a cambio", explica. Asegura que si el PSOE presenta buenas propuestas para el pueblo, las apoyará. "Depende de ellos".