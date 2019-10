Junts y Tots per Pollença se culpan mutuamente del retraso del PAC

La construcción del futuro Punto de Atención Continuada (PAC) de Pollença ha vuelto a generar un cruce de acusaciones entre Tots per Pollença, partido que gobierna en el Ayuntamiento, y Junts Avançam, principal grupo de la oposición. Mientras los primeros quieren que el equipamiento se construya en el solar de Can Bach, los segundos insiten en que el solar de Can Conill, ya cedido al Govern, es la mejor opción. Ambos se culpan del retraso en la tramitación.

En un comunicado, Junts denuncia la "deriva obstruccionista" del alcalde Tomeu Cifre (Tots), a quien acusa de "desviar la atención" y "buscar culpables a los problemas que él mismo ha ocasionado con su obsesión en poner trabas a la construcción del centro". Asegura que el PAC ya estaría en construcción si Cifre no hubiese presentado un contencioso contra el acuerdo de cesión de Can Conill.

Por su parte, Tots reitera que la citada sesión no se ha formalizado y que la opción de Can Bach será más económica porque la dotación de servicios por parte del Ayuntamiento será "más sencilla".