Pollença aplaza la cesión de Can Bach para el PAC a falta de un informe

El pleno de Pollença no votó finalmente la cesión del solar de Can Bach al Govern para la construcción del Punto de AtenciónContinuada (PAC) con el argumento de que falta un informe, solicitado por la oposición, para determinar la legalidad de la propuesta de cesión, ya que el anterior equipo de gobierno ya cedió el solar de Can Conill para el mismo proyecto.

El principal grupo de la oposición, Junts Avançam, aseguró ayer que el alcalde Tomeu Cifre (Tots per Pollença) "se vio obligado a retirar el punto a causa de la actuación de la oposición, que de esta forma impidió incumplir la ley" y denunció el "intento del equipo de gobierno de frenar la construcción del nuevo centro de salud intentando ceder unos nuevos terrenos rústicos en lugar de los ya cedidos y aceptados".

Por su parte, Cifre afirmó que Junts "sigue empeñado en ubicar el PAC en Can Conill, cuando los informes técnicos dicen que el de Can Bach es mejor".