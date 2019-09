En Mallorca no existe ningún hidroavión civil registrado actualmente

El presidente de la Fundació Aeronàutica Mallorquina, Miguel Buades, explicó que actualmente no hay ningún hidroaviación civil registrado en Mallorca y que en todo el Estado español solo hay tres aparatos, cifras que contrastan con las "400 o 500" aeronaves de este tipo que hay en el continente europeo.

También aseguró que, por ahora, no hay ninguna solicitud para amerizar en las aguas de la Badia de Pollença y que los aviones no podrán operar en el puerto hasta que no haya un amarre dispuesto especialmente para estas naves. Buades explicó que en los próximos días presentarán una solicitud a la dirección general de Puertos para habilitar un espacio en la zona portuaria para que los hidroaviones puedan atracar.

La pista "imaginaria" tiene una extensión de 900 por 60 metros.