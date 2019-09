Mir dice que el plan del hidropuerto deberá someterse a un estudio de impacto ambiental

El conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, aseguró ayer que el proyecto para convertir la Badia de Pollença en un punto de amerizaje de hidroaviones civiles deberá someterse a un estudio de impacto ambiental debido a que esta zona marítima de Mallorca está protegida por diversas figuras ambientales.

El conseller explicó que todavía no ha recibido ningún documento oficial relativo a la implantación del hidropuerto y aseguró que solo conoce la iniciativa a raíz de lo publicado en los medios de comunicación. "No tenemos ningún tipo de expediente ni solicitud al respecto", apuntó Mir.

No obstante, el conseller señaló que debido a la "magnitud" que tiene el proyecto y a la normativa aplicable en la zona marítima donde pretende desarrollarse, ya que la Badia de Pollença "está declarada como BIC y ZEPA, por lo que está incluida en la Red Natura 2000", el Govern "entiende" que esta actividad, antes de ser finalmente autorizada, debería someterse a una evaluación de impacto ambiental o "como mínimo" a una evaluación de repercusiones ambientales "para determinar si puede tener efectos significativos o no sobre el medio marino".

De esta forma, el ejecutivo recuerda que "hay que dar cumplimiento a la normativa europea".

Tal y como publicó ayer este diario, la autorización por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, dependiente del ministerio de Fomento, permite un máximo de cuarenta amerizajes anuales por parte de hidroaviones civiles en las instalaciones de la base militar del Port de Pollença.

El proyecto es una iniciativa de la Fundació Aeronàutica Mallorquina, que tiene previsto presentar hoy todos los detalles del plan en un acto que se celebrará en un hotel del Moll pollencí y que contará con la presencia de los promotores y las autoridades municipales, además de otros cargos del Govern.

Según el presidente de la fundación promotora, Miguel Buades, la actividad no implicará ningún impacto ambiental ni acústico, ya que los amerizajes se producirán a dos kilómetros de cualquier punto de la costa.