Retiran la concesión de la línea de bus de Inca a Lluc por usar coches particulares

La empresa de autocares que efectuaba la ruta de Inca-Selva-Caimari-Lluc ha sido desposeída de la concesión administrativa al utilizar coches particulares para realizar el servicio durante las últimas semanas. La Dirección General de Transportes, organismo que depende de la conselleria de Vivienda y Movilidad de Balears, ha recibido quejas y denuncias por parte de usuarios y ha tomado la decisión de retirar la concesión ante lo que considera una falta muy grave.

Fuentes de la dirección general de Transportes han explicado a este diario que se ha dado traslado del expediente a la Dirección Provincial de Tráfico, por si dicho organismo estima oportuno imponer algún otro tipo de sanción, ante el uso indebido de vehículos y el peligro que supone para la seguridad de los pasajeros. Los técnicos de Transportes están estudiando a la vez si amplían la multa.

La firma expedientada era la concesionaria de la línea de bus regular que efectuaba la ruta entre Inca y Lluc con paradas en Selva y Caimari. Según las quejas de usuarios, el uso ilegal de vehículos no autorizados para efectuar el transporte de pasajeros se inició hace algunas semanas.

Los viajeros denuncian



Uno de dichos pasajeros explicó a Diario de Mallorca que se había quedado perplejo. "Iba a trasladarme a Caimari con mi esposa y fui a esperar el autobús a la zona próxima a la estación del tren de Inca. Un chófer nos dijo que teníamos que usar un coche particular por que el vehículo habitual tenía problemas", explicó. El usuario, que tiene conocimientos legales en materia de transportes debido a su profesión de funcionario, le indicó al conductor que "un vehículo particular no puede efectuar servicios de pago para pasajeros, pues no dispone del seguro adecuado ni de las condiciones técnicas ni legales que se exigen", según él mismo apuntó a este diario. El pasajero decidió no usar el coche particular y requirió el servicio de un taxi de Inca para efectuar el desplazamiento.

En días posteriores comunicó al Govern dicha irregularidad. Fuentes de la conselleria de Movilidad informaron al respecto que habían recibido alguna denuncia más por parte de viajeros descontentos con el servicio.

Ante la situación, el Ejecutivo balear requirió al concesionario; le expuso los hechos denunciados y "no los negó", manifiesta la misma fuente oficial.

Una medida improcedente



Parece ser que argumentó algunos problemas técnicos pero que no pueden ser admitidos por la autoridad ya que "la solución que adoptó es del todo improcedente y además constituye una falta muy grave contra las condiciones de la concesión".

Transportes ha decretado una concesión temporal por el procedimiento de urgencia a favor de otra empresa de autocares que, desde hace una semana, está llevando a cabo el servicio en la referida línea.