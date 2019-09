Muere la doctora mallorquina con cáncer que culminó el reto de recorrer a pie la Serra

Magdalena Socias Moyà, la doctora mallorquina que el pasado mes de abril culminó el reto solidario de recorrer a pie toda la Serra de Tramuntana para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer, ha fallecido, causando gran consternación entre sus familiares y entre sus compañeros de Urgencias del Hospital de Son Espases.

Socias Moyà sufría ella misma la enfermedad (concretamente, fue diagnosticada con un colangiocarcinoma) y, con esta iniciativa solidaria, quiso sumar su granito de arena a la campaña #Reptemetàstasi del Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, que investiga cómo ganarle batalla a los procesos de metástasis, es decir, a la expansión del cáncer por diferentes órganos del cuerpo.

En todo caso, la enfermedad no le impidió culminar con éxito la aventura de caminar 110 kilómetros en cinco días y llegar en buenas condiciones físicas, como ella misma contó al finalizar el recorrido, el pasado mes de abril.

En Pollença, donde acabó su recorrido después de haber empezado en es Capdellà (Calvià), la doctora se encontró con un gran recibimiento. Hubo aplausos, víctores y numeroso público. " No me esperaba tanta gente. A ver, yo esperaba que igual hubiese cuatro familiares y cuatro amigos, pero no tanta gente. No me lo esperaba. La verdad es que ha sido una explosión de emociones", dijo a los medios al llegar.