Llucmajor incita a los vecinos a grabar a quien recicle mal y amenaza con "multazos"

"Si eres uno de estos que viene a dejar muebles, flotadores y toda esta mierda que no va aquí porque te pesa el culo para ir al punto verde... que sepas que cuando te llegue la multa, porque te vamos a pillar, no vengas al despacho a llorar porque no tendrás razón de ser", dice contundente el teniente de alcalde del ayuntamiento de Llucmajor, Alexandro Gaffar (Llibertat per Llucmajor), en su último vídeo colgado en su perfil de Facebook.

Un alegato en pro del reciclaje realizado ante un contenedor de una de las urbanizaciones del municipio, que acaba incitando a los vecinos a que graben con sus móviles a cualquier persona que recicle mal o deje restos no permitidos, par poder imponerles "multazos".

En el vídeo, de casi tres minutos de duración, Gaffar admite que "el sistema de limpieza de Llucmajor es deficiente, pero para eso nos presentamos a las elecciones, pero cuando empiecen a caer las multas a toda esta gente, la mayoría, empresas de jardinería, que no vengan", recuerda frente a unas bolsas de basura con restos de poda.

"Los contenedores grises no son el lugar para estos restos de poda ilegal, porque no se pueden reciclar y menos en este estado, que no se puede hacer nada, ni compost... solo incinerarlos, lo que nos cuesta un dineral al año. Y todo porque a alguien le ha pesado mucho levantar el teléfono y llamar al Ayuntamiento, ¡Que es un servicio gratuito que damos para venir a recogerlo a casa!".

El concejal de Economía se va poco a poco entonando, hasta advertir que no va a admitir que después "me vengan al despacho a llorar para que les quite la multa. No nos va a temblar el pulso, porque hacen que los vecinos paguemos para que ellos ahorren dinero por no ir a un gestor final [de residuos]", señala en referencia a los culpables del abandono de los restos, que según incide, se trata de empresas de jardinería que ya están siendo investigadas por el consistorio llucmajorer.

"Vamos a empezar a hacer las cosas como toca: la gente que lo hace bien, un premio, la que lo hace mal ¡multazo!; a los que dejan aquí tirado el cartón, restos de una mudanza o restos de obra en la vía pública". "La cruzada con la limpieza va a pasar por la mejora del servicio y la unificación de contratos, pero también con el aumento de sanciones y vigilancia, porque no vamos a dejar que esto siga así", amenaza Gaffar.

"No dudéis en sacar el móvil"



El concejal de Llibertat Llucmajor, finalmente reclama la colaboración 'policial' de los propios vecinos: "Si veis a alguien hacer algo no dudéis en sacar el móvil y grabar, y nos lo enviáis directamente a los concejales. Lo tramitaremos nosotros de oficio, por requerimiento lo haremos, y con la prueba en la mano sancionaremos. De esta manera entre todos tendremos el municipio que nos merecemos". El vídeo ya ha tenido más de 6.600 visualizaciones y casi un centenar de comentarios de todo tipo, algunos críticos con el tono amenazante del concejal.