Goros mantendrá la oferta por el tren de Sóller hasta el viernes

Goros Investments, la sociedad que promueve una oferta pública de adquisición de acciones del Ferrocarril de Sóller, mantendrá hasta el viernes su oferta de compra pese a que la mayoría de los accionistas la han rechazado. A través de un comunicado, los inversores afirman que la compra de acciones se mantendrá hasta las 14 horas del viernes, según el plazo que se marcó cuando anunció la OPA al tren solleric. Hasta que no concluya el plazo, la sociedad no se pronunciará, asegura la nota, en la que se afirma que "todavía no ha recibido del Consejo de Administración de Ferrocarril de Sóller ninguna respuesta, ni positiva ni negativa, a su oferta de compra de las acciones".

Goros asegura que está revisando la información conocida a través de los medios de comunicación y agotará el plazo dado a los titulares de acciones de Ferrocarril de Sóller para decidir la venta de sus acciones.

El Consejo de Administración se reunió ayer martes en una reunión extraordinaria en la que diez de los once miembros acordaron no vender sus acciones, que representan el 57% del capital social de la compañía. Esta negativa aboca al fracaso la oferta de Goros ya que no podrá reunir las acciones suficientes para hacerse con el control de la compañía ferroviaria.