El Consejo de Administración del tren de Sóller traslada a Goros la inviabilidad de la opa

La opa al tren de Sóller descarrila. Según el comunicado enviado ayer desde el Consejo de Administración de la entidad, diez de sus once miembros, que representan el 57,33% del capital, rechazan la oferta de Mundra Invest, vehiculada por la entidad Goros Invest, dispuesta a pagar 147 euros por acción siempre que consiga hacerse con un 50,01% del capital social. El montante total de la operación, que tiene como fecha límite el 6 de septiembre, se cifra en 25 millones de euros.

En el comunicado emitido tras la reunión celebrada ayer, el presidente del Consejo de Adminsnistración, Oscar Mayol, subraya que ambas compañías fueron constituidas el pasado 3 de julio con un capital social de 3.000 euros y destaca que "pretendían modificar los estatutos sociales para hacer totalmente libre la transmisión de acciones por actos 'interv vivos', ya sea título oneroso o gratuito (...) Sugiere algo así como un pase para tener las manos libres para vender a terceros".

Mayol no descarta acciones legales contras las entidades promotoras de la opa porque "han hecho muchas manifestaciones en prensa, muchas de ellas totalmente tergiversadas, calumniosas o que no se ajustan a la verdad". Los promotres de la operación acusaron al presidente y al consejero delegado del tren de Sóller de oponer "resistencia y obstáculos" para trasladar la oferta al resto de miembros del consejo y al conjunto de los accionistas, y de no dejarles consultar los números. Mayol señala en su comunicado que, "pese a ser agosto un mes muy conflictivo con mucha gente de vacaciones o de viaje, se contactó de una forma u otra con los miembros del Consejo de Administración", y la mayoría expresó su rechazo a la venta de las acciones y su disposición a celebrar la reunión para tratar el asunto el 3 de septiembre, es decir tres días antes de que venciera el plazo dado por Goros.

El tren de Sóller tiene unos 200 accionistas que se reparten 172.000 títulos.