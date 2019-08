Denuncian la utilización de espacios protegidos como gimnasios para turistas

Empresas privadas utilizan espacios naturales protegidos para montar gimnasios al aire libre. Así lo ha denunciado hoy Terraferida a través de las redes sociales.



"Espacios naturales de titularidad pública explotados por empresas de quads, 4x4, caravanas de Airbnb€ y ahora montan gimnasios", ha publicado el grupo ecologista, que acompaña la denuncia con un fotografía de s'Algar (Portocolom) "degradado hasta el infinito", según afirma.



En la imagen se aprecia un vehículo de una empresa que se dedica a montar gimnasios al aire libre para turistas.





