Mesa de exalcaldes para aclarar qué ha pasado en el cementerio de Manacor

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, quiere reunir a todos los responsables del Ayuntamiento desde 1982 para intentar conseguir los máximos detalles para esclarecer el hallazgo de más de 200 restos sin sepultar en tres salas del cementerio municipal de Son Coletes. Ya ha podido hablar con el primer edil Jaume Llull, en cuyo mandato el consistorio aprobó la construcción de un almacén para el traslado de los restos del parterre número 15, cuyos nichos estaban afectados por una reforma, y con la última alcaldesa, Catalina Riera.

Algunos de los primeros ediles de las últimas décadas lamentablemente ya han fallecido, como es el caso de Gabriel Homar (AP, 1983-1987), Gabriel Bosch (PP, 1991-1995) o Miquel Riera (UM, 1999-2003). Lo que reduce la mesa a Jaume Llull (PSOE, 1980-1983/1987-1991), Bartomeu Rosselló (PP, 1995-1996), Catalina Sureda (PP, 1996-1999), Antoni Pastor (PP, 2003-2015), Pedro Rosselló (PP, 2015-2017) y Catalina Riera (El Pi, 2017-2019), además del propio Oliver.

El objetivo es crear una mesa de exalcaldes para poder intercambiar la máxima información posible respecto al macabro descubrimiento, presuntamente encubierto durante casi 40 años por técnicos y delegados políticos. En duda está si en el momento del traslado todos esos cuerpos aún tenían la categoría de cadáver, es decir que no habían trascurrido cinco años desde su entierro y por tanto no podían ser removidos si no era a otro nicho, o bien ya eran considerados reducciones.

El otro tema recurrente es saber por qué no se devolvieron todos los restos a su antigua ubicación, y si, una vez finalizadas las obras, se pudieron vender esos nuevos nichos a otras familias diferentes, con el consecuente beneficio económico irregular. Puesto que justo entre los años de las obras, entre 1982 y 1983, el parterre 15 pasó curiosamente de alquiler a enterramientos en propiedad. Y finalmente por qué se cerró a finales de 1998 el expediente municipal abierto al anterior sepulturero, Sion Martí, en diciembre de 1997, cuando ya se descubrió una habitación con centenares de cuerpos sin enterrar, dos de ellos en bolsas y colgados boca abajo del techo.

Por esas fechas el entonces regidor del PSOE, Antoni Mestre, ya denunció que entre esos restos mortales había doce sin identificar, lo que obligó al equipo de gobierno del PP comandado por Catalina Sureda, a actuar y emprender una investigación que acabó con el encargado de Son Coletes suspendido de empleo y sueldo durante un año y tres meses, pero con la situación sin resolver y sin un libro de registros en el que marcar el retorno de esos restos. Un osario incontrolado que ya entonces la conselleria de Sanidad consideró ilegal y que no reunía las condiciones sanitarias, pero en el que no se actuó con contundencia hace ya más de veinte años.

Otra de las cuestiones es la identificación de todos y cada uno de los restos hallados. Y es que si bien muchos cuentan con un nombre en la caja, muchos de ellos están en bolsas o mezclados con otros sin que conste un apellido, lo que podría obligar a pasar análisis previos de ADN, "que entiendo que correrían a cargo del ayuntamiento de Manacor", reconoce el alcalde Oliver, que pese a ello considera "que no creo que lleguen a ser necesarios".



Un sepulturero con episodios conflictivos a sus espaldas



Antes del hallazgo de la primera habitación con restos sin sepultar en diciembre de 1997 y que apartó momentáneamente de sus funciones al por entonces encargado del cementerio de Son Coletes, Sion Martí, a principios del mismo año el propio sepulturero ya se vio involucrado en un presunto delito de cohecho y fraude por distintas acusaciones particulares y por el propio consistorio, quien se personó como acusación en la causa que le llevó ante la Audiencia de Palma a finales de febrero de 1997. Entre otras cuestiones se le acusaba de exigir dinero por servicios funerarios ya pagados y de forma fraudulenta o de cobrar hasta 25.000 pesetas a una mujer por conseguirle un nicho para su padre.

Finalmente Martí fue absuelto al entender la Audiencia que se trataba de propinas por sus servicios, y por la prescripción de algunos hechos debido al tiempo trascurrido. En aquellos momentos el ayuntamiento de Manacor solicitó a la Justicia que Martí (fallecido hace dos años) cumpliera un mes y un día de arresto mayor, pagara una multa de 100.000 pesetas y fuera inhabilitado seis meses.