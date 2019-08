Pañuelos para la igualdad en las fiestas de los pueblos de Mallorca

Pañuelos reivindicativos en clave feminista. Distintos colectivos feministas de la isla han aunado sus fuerzas y han emprendido una campaña para reivindicar la participación activa de las mujeres en las fiestas populares. Así, Bel Gomila ha diseñado unos pañuelos amarillos que lucen la imagen de una cristiana pollencina, una dimònia, una cossiera y una cavallera bajo el hashtagg #lesdonestambéhivolemser. Assemblea Antipatriarcal de Manacor, Dones de Llevant, Col·lectiu Feminista Montuïri, La Mala Pècora de Pollença o Moviment Feminista de Mallorca han abanderado esta iniciativa porque consideran que la representación de las féminas en las fiestas populares "es un debate necesario y legítimo, una demanda coherente con la sociedad actual", razonan.

Por eso, han decidido visibilizar su reivindicación con este pañuelo que ya se puso a la venta en la primera salida de los Cossiers en Montuïri, el pasado fin de semana en el Mobofest de Sant Joan y mañana lucirá de nuevo en la revetla montuïrera de Sant Bartomeu.

Precisamente, Maria Bauçà del Col·lectiu Feminista Montuïri recuerda que el año pasado surgió este movimiento con unas camisetas con el lema 'Montuïreres i montuïrers, Cossieres i Cossiers' para poner sobre la mesa el tema de la participación real de las féminas en las danzas y fiestas populares.

"Si no fomentamos este debate será muy difícil que cuaje", admite Bauçà que considera que su principal línea de trabajo en este momento es "la conscienciación social" y "fomentar la figura de la mujer en las celebraciones". Sería ideal, remarca, que los cossiers que no bailen mañana o el sábado lucieran la camiseta que creamos el año pasado porque "uno de los obstáculos que nos encontramos es que esta iniciativa reivindicativa se percibe como un ataque a la fiesta. No lo es. Es una invitación a las mujeres para que se incorporen en la futura generación de Cossiers", razona una Maria Bauçà convencida de que este día llegará y orgullosa de lo valientes que han sido las integrantes de La Mala Pècora con su primer batallón de cristianas o las Dimònies de Manacor.

Con este pañuelo reivindicativo, que cuesta 3 euros, estos colectivos reconocen que, aunque en algunas fiestas las mujeres se han incorporado de manera natural, en otras topan con fuertes resistencias "argumentando que se debe conservar la tradición". "Actualmente no tiene ningún sentido que no haya mujeres que puedan bailar las danzas de los Cossiers. La participación de las mujeres en las fiestas es "un tema de justicia social y de representación".



Reinventarse



"Las fiestas que tienen más de 100 años (requisito para ser consideradas tradición) vienen de una sociedad que era legalmente desigual, jerárquica, autoritaria y clerical, pero la historia nos muestra que las tradiciones se reinventan y cambian. De hecho se deben adaptar si quieren continuar vivas. Con las tradiciones se da una selección natural y sobreviven aquellas que se adaptan a la sociedad", argumentan. "La fiesta es la representación de la comunidad en su forma más compleja. Si le falta una parte, le falta una parte de su identidad y su representación queda coja", sentencian los colectivos feministas.