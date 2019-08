Descubren más de 200 cuerpos y restos de personas sin enterrar en el cementerio de Manacor

Lo que era una visita rutinaria por parte de los nuevos responsables del ayuntamiento de Manacor para conocer de primera mano el estado del cementerio de Son Coletes, terminó en un descubrimiento macabro: hallaron, en tres salas distintas, más de 200 cuerpos y restos humanos sin sepultura, problamente de entre los años 1982 y 1983, fechas coincidentes con la última gran reforma y ampliación del camposanto.

Según explica el actual alcalde de Manacor, Miquel Oliver, el pasado uno de agosto el responsable político del cementerio, Carles Grimalt, junto a otro concejal del equipo de gobierno, realizaron una visita para saber de qué forma pueden mejorarse las instalaciones y hacer una primera inspección ocular de las necesidades. La sorpresa saltó cuando encontraron una sala cerrada e inaccesible y decidieron abrirla forzando la puerta con una palanca, puesto que nadie en el consistorio tenía las llaves. Allí descubrieron atónitos los cuerpos, algunos ya momificados y otros restos en forma ya de esqueleto, de centenares de personas sin sepultar, algunas de ellas en simples cajas de madera. El funcionario del cementerio murió hace casi dos años y su sucesora nunca habría tenido las llaves de estas salas.

Tras ello los regidores quisieron inspeccionar otras salas de la misma zona del cementerio, donde en dos de ellas volvieron a descubrir cuerpos sin enterrar. "A día de hoy no sabemos de cuántos restos hablamos exactamente pero pueden ser más de 200", revela Oliver, quien se muestra cauto a la hora de "tratar un tema tan sensible como este". "Se trata de un claro tema de mala praxis. Los restos, según lo que sabemos por el momento serían en su mayoría de los años 82 y 83, cuando fueron trasladados a estas salas se supone que durante la última reforma y ampliación". "Se trataría de un traslado puntual y no de una acumulación durante los años". Según el consistorio, los cuerpos podrían haberse depositado ahí temporalmente pero por causas que se desconocen, nunca volvieron a sus nichos.

Dado que una serie de cuerpos portan aún un nombre y otros se encuentran en estado de momificación, se calcula que cerca del 80% de ellos podrían ser aún identificados. El hallazgo está en estos momentos siendo investigado por la Policía Nacional y ya está en conocimiento de la Justicia. "Es un tema muy sensible para la ciudadanía y para los ciudadanos de este municipio, que tienen sus familiares enterrados en este cementerio, por lo que desde la alcaldía pedimos respeto y prudencia", reafirma Oliver.